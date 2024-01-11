На Филиппинах на берег выбросило миллионы рыб. Фото

Источник: Соцсети

Огромное количество сардин выбросило на берег филиппинского острова Минданао, речь может идти о миллионах погибших особей, пишет Live Science. Из-за рыбы побережье окрасилось в серебряный цвет.

Дезориентированные сардины стали выплывать на берег утром 7 января. С восходом солнца местные начали собирать выброшенную рыбу. На одном из пляжей 100 человек собрали около 20−30 кг сардин. Еще одна семья собрала приблизительно полтонны рыбы. При правильном хранении рыбу можно будет съесть или продать, пишет Live Science.

Некоторые жители сочли случившееся хорошим предзнаменованием. Якобы оно говорит о том, что год будет благополучным. Но есть и те, кто счел явление предвестником стихийного бедствия.

Утром 9 января в Целебесском море произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр был в 100 км от муниципалитета Маасим, который находится на юге острова Минданао. Из-за этого в соцсетях появились гипотезы, будто бы рыба предчувствовала стихийное бедствие и пыталась скрыться на мелководье. Однако местные эксперты убеждены, что события никак не связаны.

По мнению Чирило Аквадера Лагнасона-младшего из Управления охраняемыми территориями залива Сарангани (Protected Area Management Office of Sarangani Bay), в данном случае более вероятной причиной массового выброса рыбы на берег стало другое явление — апвеллинг. При нем питательные вещества из морских глубин поднимаются на мелководье в прибрежных зонах и вызывают цветение планктона. Сардины питаются планктоном, так что они могли последовать за ним и попасть в «ловушку». Подобные случаи уже были в других районах Филиппин.

Инспектор рыбнадзора (fisheries officer) в Сарангани Зенаида А. Дангкалан считает, что могло быть сразу несколько факторов, спровоцировавших массовый выброс рыбы на берег. В том числе — переизбыток сардин, изменение температуры или солености воды, хищники и световое загрязнение.

В декабре тысячи сардин выбросило на берег около рыболовного порта Той на острове Хоккайдо в Японии. Среди возможных причин случившегося эксперты называли резкое похолодание и деятельность хищников, которые могли загнать рыбу на мелководье.