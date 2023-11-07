На борту затонувшего в 1845 году корабля найдена расческа

Корабль «Эребус» был одним из двух судов, отправленных в экспедицию Фрэнсиса Крока в 1845 году с целью открытия Северо-Западного прохода. Однако она закончилась трагически: оба корабля замерзли во льдах Арктики, все члены экипажа погибли.

Археологи во время исследования затонувшего «Эребуса» обнаружили необычный артефакт — расческу с человеческими волосами. Находка вызвала большой интерес, так как могла предоставить информацию о погибших членах экипажа.

Все волоски были светло-коричневого цвета, а один отличался и имел черный окрас. После выполненного анализа ученые пришли к выводу, что они принадлежат Эдмунду Хору — стюарду, обслуживающему капитанов Джона Франклина и Джеймса Фицджеймса. Химический анализ находок выявил высокую концентрацию марганца, магния, стронция и свинца. Теперь исследователям предстоит узнать, как это отражалось на здоровье человека, которому они принадлежали.

Ранее биологи случайно нашли затонувший 130 лет назад корабль на границе Канады и США.