На Бали вводят туристический налог с 14 февраля. Как его оплатить

Налог предлагается оплатить самостоятельно по ссылке на специальной платформе Love Bali. Надо ввести данные паспорта и банковской карты, дату прибытия, а также e-mail (на него придет подтверждение оплаты в форме QR-кода для дальнейшего предъявления в пунктах проверки).
Как заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), о способах оплаты нового налога принимающие партнеры на Бали оповестили и других туроператоров. Оплата может быть произведена только с карт Visa и Mastercard (оплата с UnionPay не проходит). Соответственно, туристу в этом случае нужно иметь карту иностранного банка.
Помимо онлайн-оплаты на Love Bali, сделать это можно будет непосредственно по приезду на остров — наличными в аэропорту Денпасар или картой там же.
«Для оплаты в аэропорту наличными (по имеющейся информации: на специальной стойке) или картой необходимо предъявить паспорт, оплатить налог и получить QR-код для дальнейшего предъявления в пунктах проверки», — пояснили в Space Travel, ссылаясь на информацию принимающей компании.
Платеж действует до убытия с территории Индонезии, следовательно, можно выезжать с Бали (например, на соседние острова), возвращаться и повторно не платить. На сайте Mainly Miles.com, редактор которого оплатил новый сбор, поясняется, что «всего через пару минут я получил по электронной почте QR-код туристического сбора в виде pdf-документа. Обратите внимание, что туристический налог не подлежит возврату, но QR-код действителен в течение 60 дней. Вы не можете прибыть на Бали раньше даты, указанной при оплате».
Официально о намерении ввести налог для иностранных туристов власти Бали сообщили в июле этого года. Тогда губернатор острова Вайан Костер сказал, что налог не будет распространяться на индонезийских граждан. В Управлении по туризму Бали просят производить оплату до прилета, чтобы ускорить прохождение таможни в аэропорту Бали или в гавани Беноа. Однако в случае сбоя платежной системы туристы могут пройти границу и осуществить оплату в гостинице. Средства направят на охрану окружающей среды, культуру и развитие инфраструктуры.
Примечательно: в прошлом году власти Бали выпустили 12 рекомендаций и восемь запретов для туристов. Им запрещается торговать артефактами и священными предметами, работать и осуществлять предпринимательскую деятельность без документов, использовать одноразовые пластиковые пакеты, восходить на священные горы и лазать по священным деревьям. По словам местных властей, на острове появилось много туристов, которые совершают правонарушения.