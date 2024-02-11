На Бали вводят туристический налог с 14 февраля. Как его оплатить

Официально о намерении ввести налог для иностранных туристов власти Бали сообщили в июле этого года. Тогда губернатор острова Вайан Костер сказал, что налог не будет распространяться на индонезийских граждан. В Управлении по туризму Бали просят производить оплату до прилета, чтобы ускорить прохождение таможни в аэропорту Бали или в гавани Беноа. Однако в случае сбоя платежной системы туристы могут пройти границу и осуществить оплату в гостинице. Средства направят на охрану окружающей среды, культуру и развитие инфраструктуры.