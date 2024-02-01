На аукционе в Англии продали лимон, которому 285 лет

UPI передает, что аукционный дом Brettells из Шропшира получил два ценных лота по цене одного. Местная семья, разбирающая вещи покойного дядюшки, решила продать шкаф XIX века.
Во время подготовки предмета мебели к торгам фотограф аукционного дома нашел в задней части ящика подписанный лимон. Надпись гласила: «Подарен г-ном П. Лу Франкини 4 ноября 1739 года мисс Э. Бакстер».
Представители Brettells решили попытаться продать выдержанный лимон и были шокированы, когда он ушел с молотка за 1780 долларов (160 208,90 рублей). Тем временем шкаф был продан всего за 40 долларов (3 600 рублей).
Недавно жители Британии нашли в старом носке 118 тысяч фунтов стерлингов. Их продали на аукционе.
Олеся Маевская