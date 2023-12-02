На астероиде Рюгу нашли большие запасы соединений азота

«Присутствие нитридов в материи Рюгу указывает на то, что соединения азота транспортируются с окраин Солнечной системы в ее внутренние регионы в гораздо больших количествах, чем на то указывали концентрации соединений азота в частицах космической пыли и антарктических микрометеоритах. Это говорит о наличии на окраинах Солнечной системы неожиданно больших резервуаров азота, которые могли играть важную роль в пребиотических реакциях на ранней Земле», — говорится в исследовании.

Японский зонд «Хаябуса-2» был запущен в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгу. Эту задачу он успешно исполнил в феврале 2019 года, а в конце 2020 года доставил капсулу с образцами пород на Землю. Их первое изучение подтвердило, что Рюгу состоит из первичной материи Солнечной системы, из которой сформировалась Земля и все другие ее планеты.

Международный коллектив планетологов под руководством научного руководителя миссии «Хаябуса-2» Сэйитиро Ватанабэ продолжил изучение этих образцов и обнаружил, что некоторые зерна материи с астероида Рюгу содержат в себе необычно большие запасы нитрида железа. Это вещество крайне редко встречается в материи углистых хондритов, класса примитивных астероидов, к которому принадлежит Рюгу, из-за чего открытие стало неожиданностью для астрономов.

Ученые изучили структуру зерен из железного минерала троилита, где были найдены скопления нитрида железа, и пришли к выводу, что это вещество не присутствовало в материи Рюгу изначально, а возникло на поверхности астероида в результате падения на него частиц пыли и льда с окраин Солнечной системы. Они содержали в себе большие запасы азота, аммиака или водорода, взаимодействия с чьими молекулами привели к превращению троилита в чистое железо и к образованию нитрида железа.