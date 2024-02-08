На Алтае обнаружили крупнейшую в России популяцию вымирающего растения

Сайлюгемский национальный парк — особо охраняемая природная территория на Алтае. Создан в 2010 году в Кош-Агачском районе Республики Алтай с целью сохранения крупнейшей на Алтае группировки снежного барса и крупнейшей трансграничной группировки горного барана аргали. Входит в состав Ассоциации заповедников и национальных парков Алтае-Саянского экорегиона.