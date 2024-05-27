«Мыслительная жвачка»: как перестать накручивать себя и справиться с тревожностью

Если вы чувствуете себя комфортно, вы также можете попробовать вступить в разговор с одним или несколькими незнакомцами. Можно поздороваться, установить зрительный контакт или улыбнуться. Если нет, это тоже нормально. Просто наблюдайте за тем, кто в данный момент находится рядом с вами.