Мясо как сигареты. На мясных продуктах размещают устрашающие предупреждения

Борьба с мясом на Западе включена в современную повестку дня точно также, как зеленая политика, гендерные проблемы, культура отмены и иные «пароли» по которым там отличают своих от чужих.

Мясоедов нужно пугать?

«Британские ученые» в эксперименте предлагали мясоедам продукты с тремя вариантами страшных картинок и предупреждающих надписей:

— Надпись «Употребление мяса способствует ухудшению здоровья» сопровождалась картинкой, на которой нестарого мужчину спасают прямо на улице, проводя массажа сердца и искусственное дыхание.

— Уничтоженный лес на фоне дымящего завода сопровождал текст: "Употребление мяса способствует изменению климата.

— Восточный рынок с клетками экзотических животных сопровождала надпись: «Употребление мяса способствует возникновению пандемий».

Картинка с предупреждениями о вреде здоровью сокращала выбор мясных продуктов на 8,8%, климатические изменения — на 7,4%, а страшилка о пандемии — на 10%.

«Это обнадеживает, поскольку предполагает, что графические предупреждения о здоровье, климате и пандемиях потенциально могут сократить выбор и потребление мяса среди всего населения», — пишут авторы статьи.

«Есть намного более вредные продукты, чем мясо»

Мы поинтересовались, насколько оправдан такой подход к мясу среди специалистов.

"Есть намного более вредные продукты, чем мясо, говорит aif.ru врач-гепатолог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, ведущий научный сотрудник МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Буеверов. — Я бы в первую очередь поставил такие страшные предупреждающие картинки на сладкие напитки, сладости, фастфуд, чипсы и т. п. продукты. Они содержат легкоусваяемые углеводы, вредные жиры и много соли. Поэтому, их роль в развитии сахарного диабета, гипертонии, других сердечно сосудистых заболеваний, метаболического синдрома с жировой болезнью печени, гораздо больше. И ведь этими продуктами уставлены километры полок в магазинах.

Если вспомнить систему маркировки «светофор», принятую во многих странах, и сигнализирующую о вредности продуктов, то всю подобную еду я бы обозначил красным цветом, мясо — желтым, а зеленым — овощи, зелень и несладкие фрукты.

Мясо важно тем, что оно содержит самый оптимальный набор белков, с очень разнообразным составом аминокислот, многие витамины группы В, железо и другие микроэлементы. Всего этого не хватает в прочих продуктах. Конечно можно сделать колбасу из сои или других растительных белков, добавив в них эти жизненно важные вещества. Но, во-первых, она все равно уступит по вкусу мясу. Во-вторых, станет гораздо дороже. В-третьих, это неизбежно будет высокопереработанный продукт с большим количеством пищевых Е-добавок. И в-четвертых, такое производство тоже весьма вредно для экологии.

Не нужно недооценивать роли качественных мясных белков. Они играют в организме ключевое значение. Белки — не только главное строительное вещество, из которого состоит наш организм. Другая их важнейшая роль — регуляторная. Все регуляторные полипептиды и аминокислоты, многие гормоны и нейромедиаторы, осуществляющие в том числе работу мозга, производятся из белков. Они являются основой жизни. И лишать человека лучших белков неразумно".

Мясо и сигареты — совершенно разные продукты

Авторы эксперимента прямо говорят о том, что идею устрашающих картинок и надписей они позаимствовали на табачном рынке. Уместно ли такое отождествления мяса с сигаретами?

«Мясо и продукты из него не стоит приравнивать к сигаретам, — говорит aif.ru председатель правления “Международной конфедерации обществ потребителей” (КонфОП) Дмитрий Янин. — Это совершенно разные продукты. Табачные изделия вызывают зависимость, оказывают только вредное воздействие и не имеют ни одного полезного эффекта для человека. С мясом все иначе, в нем есть важные питательные вещества. Конечно, при избыточном потреблении оно может быть вредно. Особенно, в виде высокопереработанных мясных изделий вроде колбас и сосисок. Животноводство вредно для экологии.

Конечно, можно просвещать людей об этих проблемах, но не надо запугивать их страшными картинками, приравнивая мясо к сигаретам. Это ненаучно и непропорционально проблемам, связанным с мясом и продуктами из него".

«Мясо» из пробирок и насекомых

Остается добавить несколько слов о культивируемом мясе, или как его еще называют — мясе из пробирки, лабораторном мясе, искусственном мясе. К сожалению, люди не понимают, что все это не настоящая альтернатива мясу. Строго говоря — это вообще не мясо. А масса из мышечных клеток.

Мясо — нечто большее, это ткань, имеющая определенную структуру и состоящая не только из мышечных клеток. Его не бывает без соединительной ткани, пронизывающей всю толщу каждого кусочка, без жировых клеток, капилляров, нервов — это очень сложная структура. И чтобы выращенные в лаборатории мышечные клетки имитировали консистенцию мяса, а также напоминали по виду и вкусу котлеты, колбасы и другие мясные изделия, к ним нужно добавить массу разных пищевых Е-добавок. Это будет очень высокопереработанный продукт, который полезным быть по определению не может.

Все это справедливо и для любых заменителей мяса — белков растений, насекомых и дрожжей, используемых в изготовлении мясоподобных продуктов. И навязывание их — ошибочный путь.