Мясников предупредил о появлении опасного вируса, устойчивого к антибиотикам

Напомним, ВОЗ до этого заявила, что причиной появления устойчивых к антибиотикам бактерий стало массовое применение таких препаратов людьми — подчеркивается, что это привело к созданию глобальной угрозы общественному здоровью. Так, половина опрошенных жителей 14 стран в Европе, на Кавказе и в Центральной Азии сообщили, что за последний год принимали антибиотики.