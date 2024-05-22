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Мясников предупредил о появлении опасного вируса, устойчивого к антибиотикам

В мире появились опасные мутации вирусов, резистентных к антибиотикам, в их числе — «супергонорея», которую впервые обнаружили в прошлом году.

Источник: CDC

Также мутировала бактерия туберкулеза, которая не боится антибиотиков, что делает ситуацию с заболеваемостью очень тревожной, рассказал врач, известный телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Супергонорея» не только не поддается лечению, но и грозит серьезными осложнениями, в том числе поражением жизненно важных органов — кожи, печени, сердца, отметил Мясников. Сегодня в целом для мира снижение эффективности антибиотиков — большая проблема, подчеркнул он.

На сегодня отмечается уже пять резистентных к антибиотикам бактерий, в их числе — клостридиум диффициле, поражающая кишечник пожилых людей.

«И если раньше она хоть как-то лечилась, то сейчас уже не лечится. Мы все глубже и глубже вступаем в эру, когда антибиотики увы не работают», — отметил доктор.

Кроме того, мутировал туберкулез — появилась новая бактерия, которую не способен уничтожить ни один существующий антибиотик, предупредил врач.

«Он идет к нам из Южной Африки и ситуация довольно серьезная», — подчеркнул Мясников, добавив, что справиться с этими проблемами можно лишь с помощью разработки новых вакцин и антибиотиков.

Напомним, ВОЗ до этого заявила, что причиной появления устойчивых к антибиотикам бактерий стало массовое применение таких препаратов людьми — подчеркивается, что это привело к созданию глобальной угрозы общественному здоровью. Так, половина опрошенных жителей 14 стран в Европе, на Кавказе и в Центральной Азии сообщили, что за последний год принимали антибиотики.