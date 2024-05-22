Мясников предупредил о появлении опасного вируса, устойчивого к антибиотикам

Также мутировала бактерия туберкулеза, которая не боится антибиотиков, что делает ситуацию с заболеваемостью очень тревожной, рассказал врач, известный телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Супергонорея» не только не поддается лечению, но и грозит серьезными осложнениями, в том числе поражением жизненно важных органов — кожи, печени, сердца, отметил Мясников. Сегодня в целом для мира снижение эффективности антибиотиков — большая проблема, подчеркнул он.
«И если раньше она хоть как-то лечилась, то сейчас уже не лечится. Мы все глубже и глубже вступаем в эру, когда антибиотики увы не работают», — отметил доктор.
Кроме того, мутировал туберкулез — появилась новая бактерия, которую не способен уничтожить ни один существующий антибиотик, предупредил врач.
«Он идет к нам из Южной Африки и ситуация довольно серьезная», — подчеркнул Мясников, добавив, что справиться с этими проблемами можно лишь с помощью разработки новых вакцин и антибиотиков.
Напомним, ВОЗ до этого заявила, что причиной появления устойчивых к антибиотикам бактерий стало массовое применение таких препаратов людьми — подчеркивается, что это привело к созданию глобальной угрозы общественному здоровью. Так, половина опрошенных жителей 14 стран в Европе, на Кавказе и в Центральной Азии сообщили, что за последний год принимали антибиотики.