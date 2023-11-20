Мы всё время делали это неверно: Врач объяснил, как правильно чихать

При возникновении чувства свербения в носовой полости просто зажмите носовые ходы — никаких негативных последствий от этого не будет. После механического сдавливания информация о раздражении, которая шла от рецепторов в продолговатый мозг (отдел головного мозга, отвечающий в том числе за чихание и кашель), сменится на противоположную, в мозг пройдёт сигнал, что всё в порядке, и чихательный рефлекс прервётся.

Если вы не среагировали вовремя и удержаться от чихания не удалось, не забывайте прикрывать нос и рот носовым платком или салфеткой, чтобы аэрозоль, содержащий бактерии и вирусы, не распространялся вокруг. По словам собеседника Лайфа, этот воздушный поток опасен в том числе для вас самих.

«Даже если вы не болеете, в носовых ходах всё равно есть условно патогенная флора: стрептококки, стафилококки. Попав при чихании на слизистую глаза, эти бактерии впоследствии могут вызвать конъюнктивит, склерит и другие инфекции», — предупреждает учёный.

Ранее врач раскрыл, как отличить осеннюю аллергию от ОРВИ по соплям. При аллергии из носа течёт жидкая «вода», а при инфекциях выделения беловато-желтоватого или зеленоватого оттенка. При заложенности носа и покраснении глаз лучше обращаться к врачу — это может говорить о заболеваниях, которые не проходят сами по себе.