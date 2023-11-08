«Мы начинаем КВН»: от юмористической битвы до забытых программ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-178782664&id=456239017&hd=1&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 1961 году в этот день на телеэкраны вышел первый выпуск программы, которая быстро стала настоящим культурным феноменом. Поклонники Клуба Веселых и Находчивых до сих пор любят передачу, не пропускают ни одного выпуска. В КВН играют студенты высших учебных заведений, а не так давно, в 2017 году, появилась детская версия юмористического соревнования.

Популярность «Клуба Веселых и находчивых» растет и по сей день. Но какие-то интересные программы остались в прошлом, в СССР, несмотря на то, что они были достаточно востребованы среди зрителей. Поэтому предлагаем вспомнить передачи, оставшиеся навсегда в сердце каждого человека советского времени.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456329006&hd=1&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эту программу начали показывать еще в СССР, в 1975 году, а закрылась она только спустя 25 лет, то есть в 2020 году. В Советское время она шла по субботам в 9:30. Малышей и героев программы — клоунов Клепу, Юру, Ириску и Левушкина — учила грамоте Татьяна Кирилловна.

«Детский час»

В 1989 году на отечественном телевидении появилась еще одна образовательная программа для детей. Тут были и уроки иностранного языка, и выступления творческих коллективов, и мультфильмы, и встречи с интересными людьми. На первом телеканале страны «Детский час» просуществовал недолго — всего лишь до 1992 года.

«Выставка Буратино»

Детская телепередача была направлена на обучение детей азам рисунка и увлечение маленьких телезрителей творчеством. Каждый желающий ребенок также мог отправить в редакцию свои работы. Их оценивали режиссер и сценарист анимационных фильмов Вадим Курчевский и кукла Буратино, давая советы по композиции и технике исполнения, а также отмечали лучшие изображения, которые собирали в выставку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456348177&hd=1&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это программа — первый опыт юмористической программы на телевидении. Передача выходила с 1966 года по 1980 год. Выпуски снимались в студии, обстановка в которой напоминала польские кафе. Вели программу сразу несколько артистов, большинство которых было из Московского театра сатиры. Так как по сценарию герои находились в Польше, они имели право критиковать власть, ведь таким образом замечания не касались СССР.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=176396524&id=456239189&hd=2&hash=b122656bfaaa1ed9&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Информационно-развлекательная передача, которая выходила с 1987 года. Самым знаменитым телеведущим программы был Владислав Листьев. Позиция и честность участников буквально изменили мнение людей о телевидении. “Взгляд” показывали в прямом эфире по вечерам пятницы. Проект, согласно официальной версии, закрылся в связи со снизившимися рейтингами.

«Служу Советскому Союзу»

Передача «о воинах и для воинов» выходила еженедельно и длилась один час. Она была рекомендована Главным политическим управлением Советской армии и флота. В каждой воинской части выделялось время для просмотра этой программы. Изначально она создавалась для армии, но стала популярна и среди обычных жителей. Съемочная группа посещала разные гарнизоны, рассказывала об их боевой и политической подготовке. С распадом СССР «Служу Советскому союзу» перестала существовать.