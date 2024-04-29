Музыкант Моби признался, что его расстроил конфликт с Aphex Twin

Моби передвигался между городами на самолете, в то время как группа Orbital и Ричард Джеймс (настоящее имя Aphex Twin) — на автобусе. Позже Холл объяснял, что предпочитает воздушный транспорт, так как путешествия на машинах вызывают у него бессонницу.
Музыкант признался, что конфликт оставил его в расстроенных чувствах. Цитату из его интервью приводит NME.
«Мне очень нравилось то, что он делал — в особенности альбом Selected Ambient Works 85−92. Я отправлялся в тур с чувством, что мы все в одной лодке, но очень скоро понял, что по факту это не совсем так».
Холл подчеркнул, что инцидент имел место уже очень давно, и сегодня он не таит ни на кого обиду.
Музыкант также предположил, что между ним и коллегой могли существовать «культурные различия». По собственному признанию, он любил эмоциональный выплеск, даруемый рейв-музыкой. Однако в истории был момент, когда «интеллигенция пыталась уничтожить подобную искренность».
Конфликт между музыкантами развивался постепенно. Aphex Twin называл коллегу «шутом» и критиковал за использование гитары во время живых выступлений. Он также недоумевал, как они вообще оказались в одном турне. Моби на это ответил, что хотел быть поклонником Aphex Twin, но после таких высказываний не смог.