Музыкант George the Poet раскритиковал рэпера Кендрика Ламара

«У всех нас в какой-то момент были контракты со звукозаписывающими компаниями. У всех нас были известность, рейтинги и коммерческие возможности. Но если вы дойдете до этого момента и поймете, что успех не отражает состояние вашего сообщества, вам придется принимать решения», — сказал Джордж.