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Музыкант George the Poet раскритиковал рэпера Кендрика Ламара

Поэт и рэпер Джордж Мпанга, он же George the Poet, выступил с критикой хип-хоп-исполнителя Кендрика Ламара. Он назвал артиста «не революционером, играющим роль революционера». По мнению Мпанга, автор хита «HUMBLE.» умалчивает о важных вещах в моменты, когда о них стоит говорить.

Источник: AFP 2023

George the Poet сказал в интервью The Guardian, что с подозрением относится к музыкантам-суперзвездам, которые принимают «революционные» позы, но не доводят дело до конца.

«У всех нас в какой-то момент были контракты со звукозаписывающими компаниями. У всех нас были известность, рейтинги и коммерческие возможности. Но если вы дойдете до этого момента и поймете, что успех не отражает состояние вашего сообщества, вам придется принимать решения», — сказал Джордж.

Ранее Дрейк официально выпустил трек-дисс на рэпера Кендрика Ламара Push Ups.