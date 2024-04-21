Музыкант George the Poet раскритиковал рэпера Кендрика Ламара

George the Poet сказал в интервью The Guardian, что с подозрением относится к музыкантам-суперзвездам, которые принимают «революционные» позы, но не доводят дело до конца.
«У всех нас в какой-то момент были контракты со звукозаписывающими компаниями. У всех нас были известность, рейтинги и коммерческие возможности. Но если вы дойдете до этого момента и поймете, что успех не отражает состояние вашего сообщества, вам придется принимать решения», — сказал Джордж.
Ранее Дрейк официально выпустил трек-дисс на рэпера Кендрика Ламара Push Ups.