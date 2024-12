Музыкальные дороги: что это такое, где находятся и как работает поющая разметка

В 2010-х многие страны начали внедрять музыкальные дороги для усиления безопасности на дорогах. В частности, по этой причине в первую очередь участок «Соло-Кертосоно» на индонезийском острове Ява «поёт» первые шесть нот Happy Birthday to You, а 1449-й километр национальной трассы 237 в Аргентине — мелодию La Cucaracha. В Южной Корее дорога бодрит уставших водителей детской песенкой Mary Had a Little Lamb, а в Китае трассы исполняют для концентрации автолюбителей увертюру из «Кармен», «Оду к радости» и патриотические песни вроде «Оды Родине».