Музыкальные дороги: что это такое, где находятся и как работает поющая разметка

Сыграть мелодию колёсами автомобиля на трассе — не только нетривиальное развлечение, но и отличный способ снизить риск ДТП. Появившиеся в середине 90-х музыкальные дороги успели уже не раз доказать свою полезность во множестве стран. Не так давно, в октябре 2024-го, это явление дошло и до России. Что же из себя представляют музыкальные дороги и где их искать? Ответы на эти вопросы мы собрали для вас ниже.