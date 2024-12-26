Музыкальные дороги: что это такое, где находятся и как работает поющая разметка

Сыграть мелодию колёсами автомобиля на трассе — не только нетривиальное развлечение, но и отличный способ снизить риск ДТП. Появившиеся в середине 90-х музыкальные дороги успели уже не раз доказать свою полезность во множестве стран. Не так давно, в октябре 2024-го, это явление дошло и до России. Что же из себя представляют музыкальные дороги и где их искать? Ответы на эти вопросы мы собрали для вас ниже.
Что такое музыкальная дорога.
Музыкальная или поющая дорога представляет собой, собственно, дорогу или её небольшой участок со специальной разметкой или прорезями в асфальтовом покрытии. Проезжая по такой трассе, водитель может услышать мелодию.
Сейчас во многих странах эта технология применяется для усиления безопасности на трассах как более эстетичный потомок шумовых полос, издающих при наезде резкое гудение. Такие дороги помогают взбодриться уставшим водителям и сфокусировать своё внимание на езде, а также способствуют соблюдению скоростного режима лихачами. Однако изначально они создавались в первую очередь ради искусства и, как следствие, привлечения туристов.
Первая подобная достопримечательность появилась в 1995 году в Дании благодаря художникам Стину Крарупу Йенсену и Якобу Фрейду-Магнусу. Они нанесли на дорогу пунктиром ряд выпуклых маркеров, похожих на точки Боттса. При проезде по нему водители могли «исполнить» колесами арпеджио в тональности фа-мажор. Получившееся творение было названо Asfaltofon, или Asphaltophone (в английском варианте).
AsphaltophoneКанал Jassen95 на YouTube.
Позднее, в нулевых, музыкальная дорога появилась во Франции в регионе Иль-де-Франс. Однако она не просуществовала долго: через пару лет асфальтовое покрытие было заменено и дорога «замолчала».
Как работает музыкальная разметка.
Существует два основных варианта музыкальных дорог — с выпуклыми шумовыми полосами, маркерами и вырезанными в покрытии канавками. При движении автомобиля по таким трассам возникают вибрация и грохот, отдающийся в колёсах и кузове машины. Этот грохот при изменении расстояния между элементами разметки или прорезями, а также регулировании их выпуклости или глубины может преобразовываться в различные мелодии.
При создании музыкальных дорог инженеры с помощью цифровых технологий производят предварительный расчёт с учётом разрешённой скорости на трассе. Важно, чтобы мелодия воспроизводилась без искажений именно при соблюдении правил ПДД. Так новшество будет вносить свой вклад в безопасность дорожного движения, а не только радовать туристов.
Где находятся музыкальные дороги.
Сегодня подобные трассы в рабочем состоянии можно найти в Аргентине, Белоруссии, Венгрии, ОАЭ, Иране, Южной Корее, Китае, Индонезии, США, России, Японии и на Тайване.
Музыкальная дорога в России: трасса М-11.
Первая и пока что единственная поющая дорога появилась в России буквально пару месяцев назад — в октябре 2024-го. Теперь при проезде 653-го километра трассы М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, можно услышать фрагмент песни «Калинка-малинка». Предполагается, что задорная мелодия должна бодрить засыпающих водителей и мотивировать их соблюдать правила дорожного движения. Услышать музыку можно, только если авто движется в пределах разрешённой на участке скорости.
В будущем ответственная за проект компания «Автодор» планирует нанести музыкальную разметку и на другие трассы. Так что если вы не ездите по М-11, не расстраивайтесь. Возможно, совсем скоро и под вашими колёсами «запоёт» дорога.
Музыкальная дорога в Белоруссии.
Р-31 «Бобруйск — Мозырь — граница Украины» — ещё одна дорога, совсем недавно получившая свой голос. Услышать его можно на въезде в Гомельскую область со стороны Бобруйска: там располагается экспериментальный участок трассы с нанесённой музыкальной разметкой. Во время проезда по ней в автомобиле можно услышать мотив, напоминающий отрывок песни «Белоруссия» (1976) в исполнении группы «Песняры». Главной задачей нововведения, как и в России, является предотвращение ДТП, вызванных сном за рулём и потерей управления.
Музыкальные дороги в Японии.
Potatt/CC BY 3.0.
Япония — абсолютный мировой лидер по количеству поющих трасс. На сегодня в стране насчитывается более 30 подобных объектов. Первый из них появился в 2004 году стараниями строительной фирмы Shinoda Kougyo Co. На одной из дорог в городе Сибецу был вырезан ряд параллельных канавок разной глубины, во время проезда по которому водитель получил возможность услышать мелодию Shiretoko Ryojo (1960) Хисаи Морисигэ. Принцип действия такой музыкальной дороги схож с тем, как работает виниловый проигрыватель. Машина исполняет роль иглы, а дорога — пластинки.
Эта технология была запатентована и начала активно использоваться у себя на родине, а позднее и за её пределами. Одной из самых впечатляющих работ японских инженеров стал участок автомагистрали «Ното-Сатояма Кайдо» длиной 1,2 километра. На нём была вырезана целиком мелодия Marezora, саундтрека к драматическому сериалу «Особенная» (2015). Услышать её можно при соблюдении ограничения скорости в 70 км/ч.
Разброс мелодий, которые можно «сыграть» колёсами на дорогах в Японии, по-настоящему впечатляет: от музыки из аниме «Унесённые призраками» (2001) и детской песенки Fuji no Yama до английской народной баллады Scarborough Fair. Так что если вам захочется заняться дорожно-музыкальным туризмом, то лучше варианта, чем Япония, не придумаешь.
Музыкальные дороги в США.
Davicho2001/CC BY-SA 4.0.
На сегодня в Соединённых Штатах действуют три музыкальные дороги. Появившаяся в 2008-м Civic Musical Road в Ланкастере, штат Калифорния, проигрывает часть финала увертюры к опере «Вильгельм Телль» Джоаккино Россини. Изначально дороге подарили «голос» ради рекламы Honda. Жителям близлежащих домов это новшество не понравилось. В итоге поющий участок заасфальтировали и сделали аналогичный в том же городе, но на приличном расстоянии от жилых зданий. Из-за ошибки строителей в расчётах получившаяся мелодия имеет совсем небольшое сходство с увертюрой вне зависимости от скорости автомобиля. Это добавляет достопримечательности своеобразного шарма, пусть и делает её практически бесполезной.
Ещё одна музыкальная дорога — участок Route 66 около Альбукерке, штат Нью-Мексико. С 2014 года проезжающие по нему водители могут услышать популярную в США патриотическую песню America the Beautiful. Если, конечно, движутся по трассе на восток. При движении на запад музыки не будет.
В октябре 2019 года появилась последняя на сегодня поющая дорога в Америке. На коротком участке South Donahue Drive в Оберне, штат Алабама, можно услышать первые семь нот песни студенческой футбольной команды Auburn Tigers «War Eagle». Дорога была разработана как произведение общественного искусства, приветствующее болельщиков и соперников.
Поющие дороги в других странах.
В 2010-х многие страны начали внедрять музыкальные дороги для усиления безопасности на дорогах. В частности, по этой причине в первую очередь участок «Соло-Кертосоно» на индонезийском острове Ява «поёт» первые шесть нот Happy Birthday to You, а 1449-й километр национальной трассы 237 в Аргентине — мелодию La Cucaracha. В Южной Корее дорога бодрит уставших водителей детской песенкой Mary Had a Little Lamb, а в Китае трассы исполняют для концентрации автолюбителей увертюру из «Кармен», «Оду к радости» и патриотические песни вроде «Оды Родине».
Как вы уже могли понять, соображения безопасности и привлечение туристов — две основные цели музыкальных дорог. Но бывают и редкие исключения. Например, в Венгрии дорога «запела» в память о покойном Ласло Боди, венгерском музыканте и вокалисте группы Republic. С 2019 года на участке дороги 67 между Мерньесентмиклошем и Мернье можно услышать фрагмент песни коллектива 67-es út (в пер. с венгерского — «Дорога 67»).
Так, музыкальные дороги можно назвать тем самым редким случаем, когда произведение искусства доставляет эстетическое наслаждение, сохраняет память о ком-то и радует зрителей, а заодно приносит большую пользу в быту и даже спасает жизни.
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