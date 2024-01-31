Музыка вызывает схожие реакции у людей по всему миру

«Определенные акустические особенности музыки ассоциировались со схожими эмоциями как у западных, так и у азиатских слушателей, — отмечают авторы. — Музыка с четким ритмом вызывала желание танцевать и радоваться, в то время как диссонанс в музыке ассоциировался с агрессивностью». Отмечается, что в исследовании использовались данные онлайн-опроса 1500 любителей музыки.