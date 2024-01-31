Музыка вызывает схожие реакции у людей по всему миру

Новое исследование ПЭТ-центра Турку в Финляндии показало, что музыка вызывает схожие эмоции и телесные ощущения. При этом место рождения или текущего жительства не имеет значения. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Когда мы слышим любимую песню, нас охватывает желание двигаться. Ритм может активировать нашу вегетативную нервную систему и даже вызвать дрожь в позвоночнике. Результаты исследования показали, как эмоциональная музыка вызывает схожие телесные и эмоциональные (счастье, грусть или страх) ощущения в разных культурах.
«Определенные акустические особенности музыки ассоциировались со схожими эмоциями как у западных, так и у азиатских слушателей, — отмечают авторы. — Музыка с четким ритмом вызывала желание танцевать и радоваться, в то время как диссонанс в музыке ассоциировался с агрессивностью». Отмечается, что в исследовании использовались данные онлайн-опроса 1500 любителей музыки.
Недавно стало известно, что занятия музыкой улучшают память и когнитивные способности у пожилых.
Олеся Маевская