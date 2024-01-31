Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Музыка вызывает схожие реакции у людей по всему миру

Это показал опрос 1500 человек.
Источник: Freepik

Новое исследование ПЭТ-центра Турку в Финляндии показало, что музыка вызывает схожие эмоции и телесные ощущения. При этом место рождения или текущего жительства не имеет значения. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Когда мы слышим любимую песню, нас охватывает желание двигаться. Ритм может активировать нашу вегетативную нервную систему и даже вызвать дрожь в позвоночнике. Результаты исследования показали, как эмоциональная музыка вызывает схожие телесные и эмоциональные (счастье, грусть или страх) ощущения в разных культурах.

«Определенные акустические особенности музыки ассоциировались со схожими эмоциями как у западных, так и у азиатских слушателей, — отмечают авторы. — Музыка с четким ритмом вызывала желание танцевать и радоваться, в то время как диссонанс в музыке ассоциировался с агрессивностью». Отмечается, что в исследовании использовались данные онлайн-опроса 1500 любителей музыки.

Недавно стало известно, что занятия музыкой улучшают память и когнитивные способности у пожилых.

Олеся Маевская