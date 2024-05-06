Музыка возрождения: учёные смогли уловить песни китов в Антарктике

За столетия промышленного китобойного промысла популяция синих китов в мире значительно снизилась. По данным за 1998 год, на всей планете осталось менее 2000 особей. Однако актуальные исследования показывают, что численность вида, возможно, восстанавливается.
Австралийские ученые и их международные коллеги из Австралийской Антарктической Службы (Australian Antarctic Division) потратили два десятилетия, прислушиваясь к характерным песням и крикам синих китов, и обнаружили, что крупнейшие животные, когда-либо жившие на земле, стали чаще показываться в водах Южного океана. Подобное, совершенно несвойственное, поведение китов, вероятнее всего, свидетельствует о возрождении популяции.
По словам старшего научного сотрудника Брайана Миллера, анализ тысяч часов аудиозаписей, собранных с помощью подводных микрофонов, позволяет предположить, что численность китов стабильна или продолжает расти: «Мы можем сказать вам, где они часто бывают, мы можем сказать вам, что мы слышим их чаще. Так что это прогресс», — отмечает старший научный сотрудник Австралийского антарктического отдела Брайан Миллер.
В период с 2006 по 2021 год в Южном океане все чаще можно было услышать крики китов: «Либо их становится все больше, либо мы расширяем наши возможности по их поиску, и то и другое — хорошие новости», — подчёркивает учёный.
Сказать точно о возрождении популяции синих китов можно будет лишь после расширения международных исследований. На данный момент ученые надеются, что песни, доносящиеся из толщ океана, свидетельствуют именно об этом.
Кристина Корчанова