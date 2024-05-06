Музыка возрождения: учёные смогли уловить песни китов в Антарктике

По словам старшего научного сотрудника Брайана Миллера, анализ тысяч часов аудиозаписей, собранных с помощью подводных микрофонов, позволяет предположить, что численность китов стабильна или продолжает расти: «Мы можем сказать вам, где они часто бывают, мы можем сказать вам, что мы слышим их чаще. Так что это прогресс», — отмечает старший научный сотрудник Австралийского антарктического отдела Брайан Миллер.