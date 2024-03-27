Музыка для вашей тревоги: как Квентин Тарантино собирает саундтреки к своим фильмам

Тарантино в принципе любит вызывать сложные эмоции, играть с ними не только в сценах насилия. Вспомните, например, легендарный момент с танцевальным конкурсом в «Криминальном чтиве». Убийственно серьезные гангстер и жена его босса в лице Джона Траволты и Умы Турман исполняют заводной твист под классику рок-н-ролла You Never Can Tell (1964) Чака Берри. Кроме того, что это просто довольно потешная и контрастная сцена, вызывающая смешанные чувства, это еще и точка сближения героев, их раскрытия, акцент на место действия — США, а также отсылка к одному из любимых фильмов Тарантино «Банда аутсайдеров» (1964). И все это одна песня.