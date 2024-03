Музыка для вашей тревоги: как Квентин Тарантино собирает саундтреки к своим фильмам

Тот же прием режиссер использовал в «Бешеных псах» в сцене, где Мистер Блондин пытает полицейского под Stuck in the Middle With You (1972) от Stealers Wheel. Как объяснял свой выбор сам Тарантино, ему хотелось утяжелить сцену бодрой прилипчивой песней, под которую хочется пританцовывать. По словам режиссера, она доставляет зрителю особый дискомфорт: он слышит песню, она ему нравится, потом видит танец героя и расслабляется, а после внезапно начинается настоящая жуть, и смотрящий как бы становится ее невольным «соучастником». Получается такая жестокая игра на контрастах.