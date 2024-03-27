Музыка для вашей тревоги: как Квентин Тарантино собирает саундтреки к своим фильмам

В честь дня рождения культового режиссера разбираемся, как Тарантино собирает музыку к своим фильмам и что считает самым важным в саундтреке.
Любовь с первого звука
Перед тем как начать полномасштабную работу над фильмом, Тарантино подбирает несколько композиций, как бы нащупывая интонацию, настроение будущей ленты. Для этого он отправляется в свою домашнюю библиотеку винила: режиссер является гордым обладателем впечатляющей коллекции пластинок, которую он собирает с самого детства.
Полагаясь на свое музыкальное чутье, он отбирает песни и прописывает их название в сценарии. Либо если вдруг подходящая композиция еще не нашлась, он описывает то, какой она, по его мнению, должна быть.
В своих интервью Тарантино неоднократно рассказывал о том, что уделяет особое внимание песне во вступительных титрах. При удачном выборе она с ходу задаст нужный тон и быстро погрузит зрителя в мир фильма, при неудачном — заставит его заскучать или вызовет отторжение.
«Для меня вступительные титры очень важны, потому что это единственное время настроения, которое дает большинство фильмов. Классная последовательность титров и музыка, которая играет перед ней, или играемая нота, или любая музыка, “что бы вы ни решили сделать”, задают важный для вас тон фильма. Поэтому я всегда пытаюсь найти правильную вступительную или заключительную тему на раннем этапе, когда я просто думаю об истории».
Ярким примером попадания в яблочко определенно можно назвать Misirlou (1975) пионера серф-рока Дика Дейла, прозвучавшую в иронично-яростном начале «Криминального чтива» (1994). Слушая эту композицию, зрители с ходу считывают: их ждет настоящая эпопея. Как отмечал сам Тарантино, это звучит как настоящий вызов, которому фильм должен соответствовать.
На контрасте — трек Little Green Bag (1970) группы George Baker Selection из титров «Бешеных псов» (1992). В сравнении с Misirlou он куда более расслабленный, что дало возможность режиссеру не только показать эффектную проходку главных героев в слоумо, но и задать ироничный тон ленте, в которой буквально все пойдет не по плану.
Важный момент: особая химия на экране происходит за счет того, что режиссеру искренне нравится музыка, которую он выбирает. Он не пытается угодить своим зрителям, а дает им возможность прочувствовать собственное видение картины. Благодаря этому повествование, звук и картинка гармонично сплетаются воедино. Но на этом Тарантино не останавливается.
Звук в кадре и за кадром
Особое внимание режиссер уделяет диагетической музыке — композициям, которые слышит не только зритель, но и непосредственно персонажи фильма. С их помощью он дает понимание о времени, в котором живут герои, об их характерах и особенностях.
Например, в большой сцене с аварией в «Доказательстве смерти» (2007) девушки разговаривают о Дэйве Ди, Дози, Бики, Мике и Тиче и включают их трек «Hold Tight!». Прослушивание легкомысленного поп-рока из 60-х настолько поглощает героинь, что они в упор не замечают мчащуюся на них машину каскадера Майка.
Через этот разговор об артистах режиссер акцентирует внимание на том, что одна из девушек — увлеченный музыкой диджей, а также дает зрителю возможность насладиться комичным взаимодействием героинь, пока они еще живы.
Сам Тарантино называл этот фильм худшим в своей карьере из-за, по его мнению, топорной съемки. Однако сцена с лобовым столкновением и контрастный саундтрек к ней до сих пор вызывают искренний восторг у зрителей, а также вполне себе неплохие отзывы критиков. Это очень тарантиновский момент — на экране происходит нечто откровенно жуткое, но сопровождает все это легкая, приятная музыка.
Тот же прием режиссер использовал в «Бешеных псах» в сцене, где Мистер Блондин пытает полицейского под Stuck in the Middle With You (1972) от Stealers Wheel. Как объяснял свой выбор сам Тарантино, ему хотелось утяжелить сцену бодрой прилипчивой песней, под которую хочется пританцовывать. По словам режиссера, она доставляет зрителю особый дискомфорт: он слышит песню, она ему нравится, потом видит танец героя и расслабляется, а после внезапно начинается настоящая жуть, и смотрящий как бы становится ее невольным «соучастником». Получается такая жестокая игра на контрастах.
Тарантино в принципе любит вызывать сложные эмоции, играть с ними не только в сценах насилия. Вспомните, например, легендарный момент с танцевальным конкурсом в «Криминальном чтиве». Убийственно серьезные гангстер и жена его босса в лице Джона Траволты и Умы Турман исполняют заводной твист под классику рок-н-ролла You Never Can Tell (1964) Чака Берри. Кроме того, что это просто довольно потешная и контрастная сцена, вызывающая смешанные чувства, это еще и точка сближения героев, их раскрытия, акцент на место действия — США, а также отсылка к одному из любимых фильмов Тарантино «Банда аутсайдеров» (1964). И все это одна песня.
Вряд ли к этому моменту у вас еще остались сомнения, что Тарантино — настоящий музыкальный гик, но перейдем к закадровой музыке. В фильмографии режиссера есть один из самых идеальных мэтчей в мире кинематографа — Bang Bang (1966) в исполнении Нэнси Синатры и история Невесты из «Убить Билла» (2003). Тарантино удивительным образом удалось найти песню, которая, будучи написанной за много лет до съемок, идеально вписалась в канву ленты и своим текстом подсветила жестокий выстрел возлюбленного главной героини в нее же.
Bang Bang можно услышать и во второй части «Убить Билла» (2004), когда главная героиня Беатрикс встречается с дочкой и та направляет на нее игрушечный пистолет. В этом случае режиссер закольцевал повествование, а также обыграл текст: в первый раз зритель считал слово baby в песне как ласковое прозвище любимого человека, во второй — буквально как ребенка.
Особенный композитор
Долгое время Тарантино собирал саундтреки из уже написанной музыки, не желая обращаться к кому-либо для создания оригинальных произведений. В его лентах часто можно услышать анахронизмы вроде рэпа в «Джанго освобожденном» (2012), события которого относятся к XIX веку, или музыку из 50-х или 60-х, играющую в условных 90-х. При этом они не звучат чужеродно и неуместно, поскольку режиссер с вниманием относился к контексту происходящего и подбирал композиции, перекликающиеся с сюжетом или характерами героев.
Тарантино «сломался» к моменту создания «Омерзительной восьмерки» (2015). Он почувствовал, что именно эта лента заслуживает «свою» музыку, и для этого обратился к итальянскому композитору Эннио Морриконе. Режиссер долгое время был его поклонником и к тому моменту уже неоднократно включал записи музыканта в свои фильмы: работы Морриконе звучали в «Бесславных ублюдках» (2009), и в «Джанго освобожденном», и в обеих частях «Убить Билла».
Сотрудничество было волнующим для обеих сторон, но результат превзошел все ожидания: фильм обзавелся потрясающей музыкой, а итальянский композитор получил заслуженный «Оскар» за свои творения.
Невоспетый герой
Хоть Тарантино и невероятно талантливый, внимательный к деталям сборщик плейлистов, но даже ему часто требуется помощь в поиске подходящих и редких композиций. Для этого он обращается к музыкальному супервайзеру Мэри Рамос. Она сотрудничает с режиссером уже около 30 лет, то есть практически всю его карьеру.
Их рабочий процесс, как рассказала специалист GQ, обычно выглядит следующим образом: она приходит к Тарантино во время подготовки к съемкам, и он начинает ставить ей музыку из своей коллекции, а также показывать черновой вариант, высказывая свои пожелания и взгляды на определенные сцены.
Супервайзер не только ищет музыку и правообладателей, хотя и это само по себе та еще задачка, но и помогает режиссеру составлять плейлисты. Она в курсе того, как будет звучать фильм, запоет ли в нем обычно непоющий актер и возможны ли компромиссы, если нужная песня недоступна.
Пожалуй, лучше всего о важности Мэри скажет разве что сам Тарантино, назвавший ее «невоспетым героем моей фильмографии». Так что, будь вы хоть самым страстным меломаном на свете, результат всегда будет лучше, если вас таких двое.