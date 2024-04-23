Мужчине с синдромом автопивоварни вернули права после 2 лет разбирательств

Кажется, мы нашли мужчину, который имеет полное право не проходить медицинское освидетельствование, если его остановят за вождение в нетрезвом виде. Тест в любом случае покажет, что он был пьян. А все из-за того, что из-за очень редкого нарушения обмена веществ в его организме алкоголь просто закипает.