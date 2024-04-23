Мужчине с синдромом автопивоварни вернули права после 2 лет разбирательств

Кажется, мы нашли мужчину, который имеет полное право не проходить медицинское освидетельствование, если его остановят за вождение в нетрезвом виде. Тест в любом случае покажет, что он был пьян. А все из-за того, что из-за очень редкого нарушения обмена веществ в его организме алкоголь просто закипает.
Бельгийские полицейские остановили водителя еще в апреле 2022 года. Это была стандартная проверка на дороге, но сотрудники заподозрили неладное, когда почувствовали амбре. Тогда патрульные попросили гражданина пройти алкотест, и показания впечатлили всех свидетелей: 0,91 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при законном пределе в 0,22 мг.
Перестав удивляться, стражи порядка перешли к действиям, выписали мужчине штраф, отобрали права и отправили на скамью подсудимых. Судебные тяжбы длились два года, и теперь мужчину полностью оправдали.
В суде мужчина вместе с адвокатом доказал, что у него редкое отклонение — синдром автопивоварни. При этом нарушении обмена веществ в результате эндогенной ферментации в пищеварительной системе образуется опьяняющее количество этанола. По словам адвоката водителя, ученые считают, что такой диагноз официально поставлен примерно двадцати людям в мире, но, возможно, их количество недооценено.
Может быть, для кого-то этот случай станет руководством к действию и законным оправданием постоянного амбре, но стоит учитывать, что для того, чтобы с него сняли все обвинения, наш бельгийский герой регулярно проходил обследования, которые каждый раз показывали повышенное содержание алкоголя в его организме.
Такое отклонение можно вылечить. Известен случай, описанный в журнале BMJ Open Gastroenterology, когда от «синдрома автопивоварни» почти десять лет страдал житель США. Ему прописали курс антигрибковых препаратов и пробиотиков, после чего мужчине удалось распрощаться со своим отклонением.