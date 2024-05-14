Мужчина спрятал свою лодку за забором с ее изображением

Власти города Сисайд (штат Калифорния, США) обязали местного жителя скрыть лодку, припаркованную на подъездной дорожке к его дому, за забором высотой около двух метров. В указании не было ничего сказано о том, как он должен быть оформлен, поэтому мужчина попросил знакомого художника нарисовать на изгороди реалистичное изображение судна, части дома и дорожки. Суд встал на сторону хозяина лодки, отметив изобретательность, и разрешил оставить рисунок на заборе.