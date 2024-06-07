Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина придумал способ избежать разговоров с незнакомцами

Нежелательные социальные взаимодействия мужчина оставил в прошлом. Теперь он притворяется, что никого не понимает, чтобы избежать разговоров.

Источник: РИА "Новости"

На социальной платформе Reddit мужчина опубликовал пост, в котором признался в том, что он научился игнорировать представителей общественности, с которыми нет никаких причин разговаривать. Пользователь рассказал о своей новейшей тактике, в основу которой легла «свинячья латынь» — жаргон, в котором слова произносятся в обратном порядке (например, слово — оволс). Этот способ общения широко используется среди детей. Об этом пишет The Mirror,

Мужчина написал, что всякий раз, когда к нему подходят незнакомцы, он говорит, что не понимает по английски и начинает переворачивать слова. Многие люди уверены, что пользователь форума говорит на испанском, хотя этот язык совсем не похож на «свинячью латынь».

Комментаторы под публикацией тоже поделились своими способами избежать разговоров с незнакомцами. Так, один из пользователей написал, что других людей можно держать на расстоянии, если начать говорить на смущающие темы. Также можно цитировать тексты песен или стихи. В таком случае другие почувствуют себя неловко и уйдут.

Ранее житель Британии придумал сто костюмов для рабочих собраний по видеосвязи.

Анна Морозова