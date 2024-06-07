Мужчина придумал способ избежать разговоров с незнакомцами

На социальной платформе Reddit мужчина опубликовал пост, в котором признался в том, что он научился игнорировать представителей общественности, с которыми нет никаких причин разговаривать. Пользователь рассказал о своей новейшей тактике, в основу которой легла «свинячья латынь» — жаргон, в котором слова произносятся в обратном порядке (например, слово — оволс). Этот способ общения широко используется среди детей. Об этом пишет The Mirror,
Мужчина написал, что всякий раз, когда к нему подходят незнакомцы, он говорит, что не понимает по английски и начинает переворачивать слова. Многие люди уверены, что пользователь форума говорит на испанском, хотя этот язык совсем не похож на «свинячью латынь».
Комментаторы под публикацией тоже поделились своими способами избежать разговоров с незнакомцами. Так, один из пользователей написал, что других людей можно держать на расстоянии, если начать говорить на смущающие темы. Также можно цитировать тексты песен или стихи. В таком случае другие почувствуют себя неловко и уйдут.
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Анна Морозова