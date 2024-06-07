Мужчина придумал способ избежать разговоров с незнакомцами

Мужчина написал, что всякий раз, когда к нему подходят незнакомцы, он говорит, что не понимает по английски и начинает переворачивать слова. Многие люди уверены, что пользователь форума говорит на испанском, хотя этот язык совсем не похож на «свинячью латынь».