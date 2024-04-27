Мужчина попал в Книгу Гиннесса с необычным рекордом. Он обнимал деревья

29-летний экоактивист Абубакар Тахиру (Abubakar Tahiru) из Ганы установил мировой рекорд по количеству деревьев, которых обнял за час. Достижение Тахиру — 1123 дерева за 60 минут, сообщается на сайте Книги Гиннесса. В среднем в минуту он обнимал по 19 деревьев.
Рекорд был зафиксирован в Национальном заповеднике Таскджи (Алабама, США). Попытку засчитывают, если дерево крепко обнимают двумя руками. Растения нельзя обнимать дважды. В случае повреждения дерева попытка не учитывается.
Тахиру вырос в фермерской общине в Гане. Он учился по специальности «лесное хозяйство» в одном из лучших университетов родной страны. В прошлом году он переехал в США, чтобы продолжить обучение в Обернском университете.
«Для меня важно вдохновлять молодежь Ганы, особенно из наименее привилегированных общин, сродни той, где я вырос, показывать, что можно справиться с трудностями и добиться значительных результатов», — говорит Тахиру.
Ранее сообщалось о рекорде, который установила 34-летняя спортсменка Анук Гарнье. Француженка поднялась к основанию второго уровня Эйфелевой башни на высоту в 110 м за 18 минут по свободно висящей веревке. Ее цель — показать возможности человека и собрать деньги для Лиги борьбы с раком.