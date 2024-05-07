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Мужчина переоделся в женщину, чтобы избежать ареста

Светлый парик, платье и солнцезащитные очки ему не помогли.

Источник: Glades County Sheriff’s Office

Житель США, подозреваемый в краже лодки, был арестован в штате Калифорния при попытке скрыться от полиции в образе светловолосой женщины. Об этом пишет Oddity Central.

Сотрудники полиции расследовали кражу лодки в районе Олд Калуза Лодж в Лейкпорте в поисках подозреваемого мужчины. Во время обхода следователи заметили выходящую из дома светловолосую женщину, одетую в светло-голубое платье и белый кардиган. На лице были солнцезащитные очки. Остановив ее, стражи порядка поняли, что это на самом деле переодетый мужчина.

Им оказался подозреваемый в краже 33-летний Джошуа Колотка, которого сразу же арестовали.

Полицейские рассказали, что в доме преступника было найдено множество других вещей, которые, возможно, тоже были украдены. Специалисты занимаются идентификацией этих предметов по другим делам о кражах.

Ранее в Кении арестовали мужчину, выдававшего себя за адвоката.

Анна Морозова