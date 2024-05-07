Мужчина переоделся в женщину, чтобы избежать ареста

Сотрудники полиции расследовали кражу лодки в районе Олд Калуза Лодж в Лейкпорте в поисках подозреваемого мужчины. Во время обхода следователи заметили выходящую из дома светловолосую женщину, одетую в светло-голубое платье и белый кардиган. На лице были солнцезащитные очки. Остановив ее, стражи порядка поняли, что это на самом деле переодетый мужчина.