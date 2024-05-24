Мужчина нашел свой потерянный кошелек спустя 33 года

Ник Чоудхури рассказал, что в 1991 году он вместе с друзьями гулял рядом с озером и положил свой кошелек на камни, чтобы он не упал в воду. Мужчина запомнил место, где оставил бумажник, но когда вернулся за ним, его уже не было.