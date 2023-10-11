Мужчина имитировал приступ, чтобы не платить в ресторанах

Мужчина из Литвы более 20 раз инсценировал сердечные приступы в ресторанах Испании, чтобы не оплачивать счета. Об этом пишет издание The Sun.

Странную фотографию 50-летнего мужчины разослали по всем ресторанам, чтобы предупредить о мошеннике. Мужчина разыгрывал один и тот же драматический номер, в основном он посещал заведения европейского курортного региона Коста-Бланка.

Владелец одного из ресторанов рассказал, что литовец заказал салат «Оливье» и несколько стаканов виски, а после изобразил недомогание. Сотрудники отмечают, что это все выглядело очень театрально: он притворился, что потерял сознание, и рухнул на пол.

Так как мужчина отказался платить два штрафа, он был отправлен в тюрьму на 42 дня. Однако известно, что владельцы ресторанов планируют подать совместную жалобу, чтобы приговорить мошенника к двум годам заключения.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1617911315321008/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее продавец в США инсценировал ограбление, чтобы уйти с работы пораньше.

Анна Морозова