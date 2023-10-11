Мужчина имитировал приступ, чтобы не платить в ресторанах
Он успел посетить не менее 20 заведений.
Он успел посетить не менее 20 заведений.
Мужчина из Литвы более 20 раз инсценировал сердечные приступы в ресторанах Испании, чтобы не оплачивать счета. Об этом пишет издание The Sun.
Странную фотографию 50-летнего мужчины разослали по всем ресторанам, чтобы предупредить о мошеннике. Мужчина разыгрывал один и тот же драматический номер, в основном он посещал заведения европейского курортного региона Коста-Бланка.
Владелец одного из ресторанов рассказал, что литовец заказал салат «Оливье» и несколько стаканов виски, а после изобразил недомогание. Сотрудники отмечают, что это все выглядело очень театрально: он притворился, что потерял сознание, и рухнул на пол.
Так как мужчина отказался платить два штрафа, он был отправлен в тюрьму на 42 дня. Однако известно, что владельцы ресторанов планируют подать совместную жалобу, чтобы приговорить мошенника к двум годам заключения.
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Анна Морозова