17:53 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Мужчина имитировал приступ, чтобы не платить в ресторанах

Он успел посетить не менее 20 заведений.

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Мужчина из Литвы более 20 раз инсценировал сердечные приступы в ресторанах Испании, чтобы не оплачивать счета. Об этом пишет издание The Sun.

Странную фотографию 50-летнего мужчины разослали по всем ресторанам, чтобы предупредить о мошеннике. Мужчина разыгрывал один и тот же драматический номер, в основном он посещал заведения европейского курортного региона Коста-Бланка.

Владелец одного из ресторанов рассказал, что литовец заказал салат «Оливье» и несколько стаканов виски, а после изобразил недомогание. Сотрудники отмечают, что это все выглядело очень театрально: он притворился, что потерял сознание, и рухнул на пол.

Так как мужчина отказался платить два штрафа, он был отправлен в тюрьму на 42 дня. Однако известно, что владельцы ресторанов планируют подать совместную жалобу, чтобы приговорить мошенника к двум годам заключения.

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Ранее продавец в США инсценировал ограбление, чтобы уйти с работы пораньше.

Анна Морозова

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