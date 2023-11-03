ДниКовра: Музей Востока запустил челлендж ВКонтакте
Победители с самыми яркими фото получат призы.
Победители с самыми яркими фото получат призы.
Государственному музею Востока в Москве исполнилось 105 лет. В честь юбилея в сообществе музея ВКонтакте проходит конкурс для подписчиков.
Конкурс продлится с 30 октября по 12 ноября. Имена трех победителей будут объявлены на странице музея ВКонтакте. Каждый из них получит каталог выставки японской гравюры и нэцкэ «Восточная столица. Жизнь Эдо» Анны Егоровой, VK капсулу Нео и музейный мерч. Чтобы принять участие в челлендже нужно опубликовать на своей странице в социальной сети ВКонтакте фотографию на фоне ковра, поделиться историей, связанной с ковром, поставить тег #ДниКовра.
В стенах Музея Востока хранится коллекция ковров из разных стран. Больше века назад наша история во многом началась именно с ковров. Ковры были в числе предметов, ставших основой нашего собрания. Среди заложивших фундамент нашей коллекции предметов был ковёр «Гобыстан», созданный в 1891 году. Его вместе с другими коврами Кавказа, Средней Азии и Ирана передали в хранение музею из антикварного магазина в 1918 году.
Государственный музей Востока создан 30 октября 1918 года. Его собрание насчитывает около 150 000 произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. О том, какую роль ковры сыграли в истории музея, в видеоролике рассказывает директор Музея Востока Александр Седов.