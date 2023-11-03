ДниКовра: Музей Востока запустил челлендж ВКонтакте

В стенах Музея Востока хранится коллекция ковров из разных стран. Больше века назад наша история во многом началась именно с ковров. Ковры были в числе предметов, ставших основой нашего собрания. Среди заложивших фундамент нашей коллекции предметов был ковёр «Гобыстан», созданный в 1891 году. Его вместе с другими коврами Кавказа, Средней Азии и Ирана передали в хранение музею из антикварного магазина в 1918 году.