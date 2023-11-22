Музей Фаберже запустил нейросеть в сообществе ВКонтакте

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19 ноября 2013 года в отреставрированном Шуваловском дворце на набережной реки Фонтанки открылся первый негосударственный музей федерального значения — Музей Фаберже. В музее представлена уникальная коллекция русского декоративно-прикладного и ювелирного искусства, в том числе, уникальные произведения фирмы Фаберже. За относительно небольшой период Музей Фаберже превратился в один из самых известных культурных объектов Санкт-Петербурга и вошел в ТОП-10 самых посещаемых музеев России.

А что было бы, если бы любой желающий мог заказать именитому ювелиру ювелирное пасхальное яйцо? Проект «Ваш фамильный Фаберже» к 10-летию Музея Фаберже позволит пользователям создать уникальный дизайн яйца Фаберже на основе своих предпочтений. Организаторы проекта предоставили пользователям возможность удовлетворить любой свой каприз с помощью чат-бота.

Чтобы получить собственное фамильное яйцо, необходимо подписаться на сообщество музея во «ВКонтакте», написать в личные сообщения, и бот Фаберже начнет свою работу. Нейросеть генерирует изображения на основе ответов пользователя, поэтому повторить результат невозможно. В основе идеи новой нейросети — отсылка к истории знаменитой ювелирной фирмы Фаберже, которая славилась индивидуальным подходом к заказчику и учитывала как модные тенденции, так и личные пожелания и важные события в жизни клиента.

Некоторые изделия Карла Фаберже, прежде всего, знаменитые императорские пасхальные яйца, выполнялись в единственном экземпляре, что делало их абсолютно уникальными произведениями декоративно-прикладного искусства. Виртуальное ювелирное яйцо можно представить в различных художественных стилях (от стим-панка и поп-арта до биодизайна), а с учетом особенностей каждого запроса авторы проекта «Ваш фамильный Фаберже» говорят, что результаты генерации невозможно будет повторить.

Мы с большим интересом относимся к современным технологиям, поэтому проект с нейросетью к 10-летию музея показался нам прекрасной идеей. Мы надеемся, что проект даст возможность как можно большему количеству людей познакомиться с коллекцией пасхальных шедевров Музея Фаберже и почувствовать себя причастным к его истории. Владимир Воронченко президент фонда «Связь времен» и Музея Фаберже

Недавно нейросеть создала карты метро «авторства» известных художников: от Бэнкси до Джексона Поллока.