Музей Фаберже: где встречаются таланты и история

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Участие в создании своих собственных фамильных яиц приняли многие знаменитости. Так, актер Сергей Безруков решил создать свое яйцо в синем цвете и стиле рус-стиль, а прима балета Мариинского театра Мария Хорева выбрала стили классицизм и готика, украсив свое яйцо великолепными бриллиантами и сапфирами.

Однако, не все знаменитости вдохновлялись классикой. Например, известный телеведущий и музыкант Антон Лаврентьев выбрал более современный стиль поп-арт. Его яйцо — фиолетового цвета.

В акции также приняли участие актриса Александра Ребенок, космонавт Александр Мисуркин, телеведущая Анфиса Чехова и многие другие. Все эти талантливые люди привнесли свою уникальность и индивидуальность в создание яиц Фаберже. Каждое яйцо — настоящее произведение искусства, отражающее стиль и вкусы его создателя. А все вместе они образуют уникальную виртуальную коллекцию, которая уже стала настоящим достоянием Музея Фаберже.