Мутная история. Чем отличаются темный, горький, черный, молочный шоколады

Определения «горький» и «черный» равноценны, производители могут использовать любое из них. Этот шоколад почти всегда называют полезным. Но это преувеличение, так как в нем тоже может быть много сахара. Судите сами: такой шоколад должен содержать не менее 55% какао. И если вы видите плитку, которая на 55−60% состоит из какао, то в ней все равно остается очень много места для сахара. Он будет занимать большую часть оставшегося объема плитки, так как общая весовая доля пищевых добавок всегда очень маленькая.