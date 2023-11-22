Мученик Орест. Что можно и чего нельзя делать 23 ноября 2023 года
23 ноября 2023 года вспоминают святого Ореста, а также шесть апостолов от 70-ти.
23 ноября 2023 года вспоминают святого Ореста, а также шесть апостолов от 70-ти.
23 ноября 2023 года церковь чествует святого Ореста, а также шесть апостолов от 70-ти: Иродиона, Ераста, Олимпа, Сосипатра, Куарта и Тертия. Считалось, что с этого дня начинаются серьезные морозы.
Мученик Орест был врачом из Тианы, способным вылечить любую болезнь. Делал он это бесплатно, а параллельно проповедовал христианство. Его схватили, пытали и казнили за веру.
Шесть святых жили в I веке и были избраны Христом в число апостолов от семидесяти.
Иродион приходился родственником апостолу Павлу (он говорит о нем в своем послании к римлянам), происходил из города Тарса. Однажды на святого напали язычники и избили до полусмерти. Но Иродион не умер и продолжил позже проповедовать христианство в Риме, где и принял мученическую кончину вместе с апостолами Петром и Павлом. Ераст происходил из знатного рода и был учеником Павла. Его имя несколько раз встречается в Новом Завете. В конце жизни Ераст стал епископом Панеадским в северной Палестине, дожил до глубокой старости. Сосипатр Иконийский был епископом. На острове Керкире (Корфу) в Ионическом море, где он проповедовал, его заключил в тюрьму один правитель, а другой и вовсе велел бросить в смолу. Но, когда тот вышел невредимым из смолы, он уверовал сам и был крещен Сосипатром. По преданию спустя некоторое время у правителя умер сын, и апостол воскресил его. Апостол дожил до преклонных лет и мирно отошел к Богу. Тертий был епископом после Сосипатра. Есть предположение, что он переписывал послание Павла с оригинала и перевел его на греческий. Об Олимпе неизвестно ничего, кроме того, что ему отрубили голову в Риме. Куарта единожды упоминает Павел в послании к римлянам. Согласно преданию, он был епископом Бейрута, где и умер мирно, обратив в веру немало язычников. Иродион был епископом в городе Параса.
В этот день в народных традициях было освящать хлеб и соль.
Хлеб и соль ели сами на обед всей семьей, часть скармливали домашним животным.
Считается полезным угощать хлебом тех, с кем вы давно хотите помириться.
Следует подать милостыню, и вообще приветствуются любые добрые дела.
Лучше без нужды не выходить из дома.
Нельзя выносить из дома мусор.
Нельзя ходить в баню и лучше поменьше мыться.
Нельзя давать в долг и делать слишком дорогие покупки.
Нельзя играть свадьбы.
Нельзя отправляться в путешествие.