Мученик Орест. Что можно и чего нельзя делать 23 ноября 2023 года

Иродион приходился родственником апостолу Павлу (он говорит о нем в своем послании к римлянам), происходил из города Тарса. Однажды на святого напали язычники и избили до полусмерти. Но Иродион не умер и продолжил позже проповедовать христианство в Риме, где и принял мученическую кончину вместе с апостолами Петром и Павлом. Ераст происходил из знатного рода и был учеником Павла. Его имя несколько раз встречается в Новом Завете. В конце жизни Ераст стал епископом Панеадским в северной Палестине, дожил до глубокой старости. Сосипатр Иконийский был епископом. На острове Керкире (Корфу) в Ионическом море, где он проповедовал, его заключил в тюрьму один правитель, а другой и вовсе велел бросить в смолу. Но, когда тот вышел невредимым из смолы, он уверовал сам и был крещен Сосипатром. По преданию спустя некоторое время у правителя умер сын, и апостол воскресил его. Апостол дожил до преклонных лет и мирно отошел к Богу. Тертий был епископом после Сосипатра. Есть предположение, что он переписывал послание Павла с оригинала и перевел его на греческий. Об Олимпе неизвестно ничего, кроме того, что ему отрубили голову в Риме. Куарта единожды упоминает Павел в послании к римлянам. Согласно преданию, он был епископом Бейрута, где и умер мирно, обратив в веру немало язычников. Иродион был епископом в городе Параса.