Можно ли законно получить займ под материнский капитал?

Так можно избежать сложных банковских процедур и получить займ в КПК для улучшения жилищных условий с использованием материнского капитала. «Таким образом государство активно участвует в обеспечении поддержки семей с детьми, — подчеркнула Анохина. — Но нужно помнить, что выбранный кредитный потребительский кооператив должен соответствовать требованиям ЦБ, а именно — он должен присутствовать на рынке не менее 3 лет, не допускать нарушений и регулярно отчитываться перед Банком России, входить в профильную саморегулируемую организацию и в перечень КПК, имеющих право на операции с маткапиталом, утвержденный ЦБ».