Можно ли законно получить займ под материнский капитал?

Средства материнского капитала разрешено потратить в том числе на улучшение жилищных условий — на покупку пригодного для проживания с детьми жилья, на оплату ипотечного кредита, на строительство дома. Быстрее достичь этих целей можно с помощью банковских ипотечных кредитов, а также, как специально для aif.ru объяснила юрист по гражданским и арбитражным спорам Ольга Анохина, при помощи более простых займов под маткапитал в кредитных потребительских кооперативах.
«Материнский (семейный) капитал можно использовать исключительно на установленные законом цели, одной из которых является улучшение жилищных условий, — говорит эксперт. — В частности, разрешена покупка или строительство жилой недвижимости, также маткапитал можно внести в качестве первоначального взноса или погасить им основную сумму долга и процентов по кредиту на покупку или строительство жилья, включая ипотеку».
Большинство обладателей сертификатов, стремящихся улучшить жилищные условия, обращаются в банки, но не всем гражданам доступны банковские услуги. Поэтому в июне 2023 года Банк России опубликовал перечень кредитных потребительских кооперативов (КПК), которые могут участвовать в сделках с материнским капиталом. Здесь, как пояснила Ольга Анохина, зачастую более низкие требования к заемщику и планируемой к приобретению недвижимости, сжатые сроки принятия решения по выдаче займа, не требуется оценка и страхование покупаемого жилья.
Чтобы воспользоваться займом под маткапитал в КПК, нужно сначала стать членом выбранного кооператива. «Далее заемщик подбирает желаемое жилье и подает заявку на кредит в КПК, после одобрения которой получает деньги, — объясняет Анохина. — Благодаря этому заемщик приобретает недвижимость, а полагающиеся ему средства маткапитала территориальный орган СФР после тщательного рассмотрения направляет в кооператив». После завершения сделки заемщик может подать заявление о выходе из кооператива.
Так можно избежать сложных банковских процедур и получить займ в КПК для улучшения жилищных условий с использованием материнского капитала. «Таким образом государство активно участвует в обеспечении поддержки семей с детьми, — подчеркнула Анохина. — Но нужно помнить, что выбранный кредитный потребительский кооператив должен соответствовать требованиям ЦБ, а именно — он должен присутствовать на рынке не менее 3 лет, не допускать нарушений и регулярно отчитываться перед Банком России, входить в профильную саморегулируемую организацию и в перечень КПК, имеющих право на операции с маткапиталом, утвержденный ЦБ».