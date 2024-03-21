Можно ли забирать ребенка из детского сада несовершеннолетним?

Забрать из детского сада ребенка может его законный представитель. В соответствии со статьей 64 Семейного Кодекса РФ, таковым является его родитель или опекун. Если они не могут забрать ребенка, можно попросить об этом третье лицо, написав доверенность на имя руководителя организации. Третьим лицом может быть как близкий, так и дальний родственник, знакомый, няня или соседка.
К доверенному лицу предъявляется два требования:
- возраст старше 18 лет. Поэтому несовершеннолетние старшие сестра или брат малыша не смогут забрать его из садика даже при наличии доверенности;
- быть дееспособным. То есть распоряжаться своими правами и нести обязанности.
В каком случае несовершеннолетний может забрать ребенка из садика?
Несовершеннолетним братьям и сестрам обычно воспитанников не отдают. Но в условиях договора или локальных актах возраст несовершеннолетнего может снижен на до 16 и даже до 14 лет. В таком случае родители могут оформить генеральную доверенность заверенную нотариусом. На детей младше 14 лет доверенность не оформляется и детям младше 14 лет забирать детей из детского сада запрещено.