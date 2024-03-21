Можно ли забирать ребенка из детского сада несовершеннолетним?

Забрать из детского сада ребенка может его законный представитель. В соответствии со статьей 64 Семейного Кодекса РФ, таковым является его родитель или опекун. Если они не могут забрать ребенка, можно попросить об этом третье лицо, написав доверенность на имя руководителя организации. Третьим лицом может быть как близкий, так и дальний родственник, знакомый, няня или соседка.