Можно ли вылечить кашель барсучьим жиром?

Почему дети кашляют?

Одной из самых частых причин для кашля у ребенка являются вирусные инфекции. Бронхит, которого панически боятся многие родители, только на втором месте. При этом чаще всего подвержены бронхиту дети от полутора до семи лет.

Кашель может также возникать на фоне неврологических расстройств. Такой невроз является разновидностью невроза навязчивых движений.

Еще кашель может быть признаком пневмонии, бронхиальной астмы, а также коклюша, туберкулеза или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Какие народные методы не помогут при простуде и кашле?

Врач-терапевт Олег Абакумов рекомендует отказаться от опасных ингаляций над картофелем. Это может привести к ожогу слизистых или даже отеку.

Также не помогут горячие напитки, например всеми любимый обжигающий чай с малиной.

На самом деле питье должно быть теплым и чуть подкисленным, а не приторно-сладким. Лучше заменить на брусничные и клюквенные морсы.

От молока с медом тоже лучше отказаться, так как это может спровоцировать расстройство желудочно-кишечного тракта.

Как долго может кашлять ребенок?

Все зависит от тяжести заболевания. Например, при ОРЗ или ОРВИ кашель может продолжаться от пяти до пятнадцати дней.

А вот при воспалении легких или при бронхите без должного лечения, по словам врача-пульмонолога Сергея Пурясева, кашель может сохраниться чуть ли не на всю жизнь.

Можно ли растирать ребенка барсучьим жиром?

В беседе с аif.ru кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал, что есть определенные методы доказательной медицины.

«В клинических рекомендациях барсучьего жира нет. В официальной медицине мы барсучий жир назначать не можем. Сейчас есть лекарственные препараты, которые имеют доказательную базу. На барсучий жир у ребенка может быть реакция аллергическая, как местная кожная, так и приступы могут быть астматические, и раздражение может быть. Как будет действовать на ребенка долгосрочно, мы с вами знать не можем», — отмечает Тимаков.