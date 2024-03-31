Можно ли во время траура красить яйца на Пасху?

Так что же делать тем, кто носит траур, но при этом хочет праздновать Пасху? На этот вопрос ответил протоиерей Андрей Ефанов: "Яйца традиционно красят именно к Пасхе, потому что они символизируют праздник Воскресения Христова, напоминая о том, как святая равноапостольная Мария Магдалина принесла весть о Воскресении римскому императору Тиберию. Никаких запретов на то, чтобы красить яйца, а также делать куличи и пасхи, если в семье кто-то умер, нет. Поэтому, конечно же, нет ничего плохо в том, чтобы праздновать Пасху и подготовиться к ней соответствующим образом. В бытовом плане — приготовить пасху, куличики и яйца, в духовном — побывать на службах Страстной недели и на самом Пасхальном богослужении.