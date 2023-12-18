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06:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Можно ли вернуть купленный в аптеке тонометр?

Вернуть тонометр можно только при обнаружении недостатков или при несоответствии тонометра описанию.

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Источник: Freepik

Если тонометр не имеет брака, его нельзя вернуть в аптеку. В соответствии с нормами Закона «О защите прав потребителей», тонометры включены в список медицинских приборов, которые нельзя вернуть или обменять, если они в рабочем состоянии.

Тонометр попадает в список перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463). Вернуть такие товары можно, только если в них присутствует дефект.

В соответствии с законом, возврат возможен в течение 15 дней без учета дня покупки. Если на товар установлен гарантийный срок, то заявлять требования о возврате можно в течение гарантийного срока.

В случае дефекта в аптеке могут сразу вернуть деньги за товар или провести соответствующую экспертизу тонометра. Если брак от производителя подтвердится, то покупателю вернут деньги, а если эксперты определят брак как поломку, произошедшую по вине покупателя, то покупатель должен будет оплатить стоимость проведенной экспертизы.

Какие еще товары нельзя вернуть в аптеку?

Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми, лекарственные препараты) также входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

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