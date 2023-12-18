Можно ли вернуть купленный в аптеке тонометр?
Вернуть тонометр можно только при обнаружении недостатков или при несоответствии тонометра описанию.
Вернуть тонометр можно только при обнаружении недостатков или при несоответствии тонометра описанию.
Если тонометр не имеет брака, его нельзя вернуть в аптеку. В соответствии с нормами Закона «О защите прав потребителей», тонометры включены в список медицинских приборов, которые нельзя вернуть или обменять, если они в рабочем состоянии.
Тонометр попадает в список перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463). Вернуть такие товары можно, только если в них присутствует дефект.
В случае дефекта в аптеке могут сразу вернуть деньги за товар или провести соответствующую экспертизу тонометра. Если брак от производителя подтвердится, то покупателю вернут деньги, а если эксперты определят брак как поломку, произошедшую по вине покупателя, то покупатель должен будет оплатить стоимость проведенной экспертизы.
Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми, лекарственные препараты) также входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.