Можно ли удалять пигментные пятна летом

Пигментные пятна — доброкачественные образования кожи. При этом неприятностей своему обладателю могут доставить немало. Ведь появляются они нередко со временем. И нередко на открытых зонах, в том числе на лице. Естественно, такое пятно хочется удалить, ведь скрыть его бывает сложно. А можно ли это делать летом, когда есть яркое солнце? Об этом aif.ru рассказала Наталья Курганская, врач-косметолог, дерматолог, ботулинотерапевт центра инновационной медицины.