Можно ли удалять пигментные пятна летом

Пигментные пятна — доброкачественные образования кожи. При этом неприятностей своему обладателю могут доставить немало. Ведь появляются они нередко со временем. И нередко на открытых зонах, в том числе на лице. Естественно, такое пятно хочется удалить, ведь скрыть его бывает сложно. А можно ли это делать летом, когда есть яркое солнце? Об этом aif.ru рассказала Наталья Курганская, врач-косметолог, дерматолог, ботулинотерапевт центра инновационной медицины.
Удаление пигментных пятен летом возможно, но существует ряд рисков, которые стоит учитывать, а также некоторые особенности подготовки кожи и защиты после процедур.
К чему может привести удаление пигментации летом?
Увеличение риска ожогов. В летние месяцы кожа более чувствительна к солнечному излучению. После процедур, таких как химические пилинги или лазерное удаление пигментации, кожа может быть более уязвима и подвержена ожогам при длительном воздействии солнца.
Риск гиперпигментации. Воздействие солнечных лучей на кожу после процедур удаления пигментации может увеличить риск возникновения гиперпигментации — усиления пигментации в области лечения. Это особенно вероятно, если не соблюдаются рекомендации по защите от солнца.
Длительное время восстановления. Возможно увеличение времени восстановления кожи после процедур удаления пигментации из-за воздействия солнечных лучей. Это может отразиться на общем комфорте и качестве жизни в жаркое время года.
Когда требуется удаление пигментных пятен без оглядки на сезон?
Есть косметические причины, чтобы не ждать осени. Если пигментные пятна сильно влияют на вашу самооценку или мешают вам, можно обратиться к дерматологу для оценки и удаления.
Также бывают и медицинские показания. В некоторых случаях пигментация может быть связана с медицинскими состояниями, такими как меланома или другие кожные заболевания. В таких случаях удаление пигментации может быть необходимо по медицинским показаниям.
Как подготовить кожу к удалению и как ухаживать после?
Подготовке надо уделить особое внимание. Перед процедурой удаления пигментации важно провести консультацию с дерматологом и следовать его рекомендациям относительно подготовки кожи. Это может включать в себя очищение кожи, избегание использования ретинолов и других агрессивных средств перед процедурой, проведение процедуры биоревиталиции, пилинга или другого вида процедур. Также врач-дерматолог должен удостовериться в правильности домашнего ухода пациента.
Не стоит забывать про защиту после процедуры, иначе есть риски свести всю процедуру на нет. После удаления пигментации важно защищать кожу от солнечного излучения. Используйте солнцезащитные кремы с SPF 30 или выше, носите защитную одежду и избегайте пребывания на солнце во время пиковой активности (обычно с 10:00 до 16:00). Следуйте рекомендациям специалиста относительно продолжительности защиты от солнца после процедуры.