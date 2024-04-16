Можно ли работать в Вербное воскресенье?

Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье — один из двунадесятых праздников, т. е. 12 самых важных в христианской церкви, связанных с жизнью Иисуса Христа и Богородицы. Он празднуется в воскресенье, предшествующее Пасхе. В Вербное воскресенье верующие вспоминают, как Спаситель торжественно въехал на осле в Иерусалим, чтобы принять страдания и смерть на кресте за грехи всех людей, а затем воскреснуть, даровав всем верующим избавление от смерти.
Запрещено ли работать в этот день?
Как рассказал православному журналу «Фома» протоиерей Андрей Ефанов, запрета на работу в доме, во дворе, в огороде или в саду в Вербное воскресенье нет, но верующим важно помнить о приоритетах. Христианину следует начинать церковный праздник с участия в Божественной литургии, исповедаться, причаститься, и после этого можно спокойно заниматься домашними делами.
«Мы же одеваемся в праздник, готовим еду, если надо, делаем уборку, а кто работает, тот занимается рабочими делами, — отметил священник. — Работайте в огороде и в саду на здоровье, но не вместо Божественной литургии. И остальными домашними и дачными делами тоже занимайтесь, Бог в помощь!».