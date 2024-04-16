Можно ли работать в Вербное воскресенье?

Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье — один из двунадесятых праздников, т. е. 12 самых важных в христианской церкви, связанных с жизнью Иисуса Христа и Богородицы. Он празднуется в воскресенье, предшествующее Пасхе. В Вербное воскресенье верующие вспоминают, как Спаситель торжественно въехал на осле в Иерусалим, чтобы принять страдания и смерть на кресте за грехи всех людей, а затем воскреснуть, даровав всем верующим избавление от смерти.