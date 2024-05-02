Весной и летом так и тянет просушивать волосы после мытья не так тщательно. Кажется, что на улице не так холодно, и ничего страшного не случится. На деле же все не так однозначно, отмечают медики. Так можно ли простудиться, если выйти на улицу с мокрыми волосами? Об этом aif.ru рассказала и.о. заведующего дерматовенерологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), к.м.н., ворч-дерматовенеролог Наталья Козлова.