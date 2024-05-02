Весной и летом так и тянет просушивать волосы после мытья не так тщательно. Кажется, что на улице не так холодно, и ничего страшного не случится. На деле же все не так однозначно, отмечают медики. Так можно ли простудиться, если выйти на улицу с мокрыми волосами? Об этом aif.ru рассказала и.о. заведующего дерматовенерологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), к.м.н., ворч-дерматовенеролог Наталья Козлова.
В большинстве случаев простудные заболевания вызваны попаданием в организм различных вирусов. Однако переохлаждение на свежем воздухе может способствовать снижению общего иммунитета, вследствие чего увеличивается вероятность заболеть простудой.
Происходит это потому, что организм вынужден тратить больше энергии на поддержание комфортной телу температуры, что временно снижает способность противостоять вирусам.
Кроме того, выход на улицу с мокрыми волосами, когда холодно или просто прохладно, способствует переохлаждению головы и, как следствие, возникновению болезненного синдрома. Это особенно актуально для людей с чувствительной нервной системой или пациентов, страдающих от мигреней.
Влага может негативно повлиять и на состояние самих волос, которые становятся уязвимы к различным повреждениям (стержни становятся ломкими, секущимися, некрасивыми внешне). Перепады температур также могут спровоцировать сухость кожи головы и ухудшение общего состояния волос.
Лучше всего перед выходом на улицу дать волосам хорошо высохнуть или использовать фен. Это поможет избежать ненужных рисков и сохранит красоту и здоровье ваших волос.