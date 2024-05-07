Можно ли простудиться, если мыть голову холодной водой?

Всем известно, что когда моешь голову холодной водой, может возникнуть ощущение онемения всей головы и кажется, что она вся замерзла. Но это явление временное и думается, что ничего страшного в этом нет. Специалисты же отмечают, что мытье головы в холодной воде не так безопасно, как кажется. А можно ли простудиться, если мыть волосы под холодной водой? Об этом aif.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.