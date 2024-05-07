Можно ли простудиться, если мыть голову холодной водой?

Мытье головы нередко настоящий ритуал. Есть те, кто не может себе представить и дня без того, чтобы не освежить шевелюру. Однако в дело нередко вмешиваются сторонние силы, и может так оказаться, что в доступе будет только холодная вода. Например, дома отключили неожиданно или человек на даче, где нет центрального теплоснабжения.
Всем известно, что когда моешь голову холодной водой, может возникнуть ощущение онемения всей головы и кажется, что она вся замерзла. Но это явление временное и думается, что ничего страшного в этом нет. Специалисты же отмечают, что мытье головы в холодной воде не так безопасно, как кажется. А можно ли простудиться, если мыть волосы под холодной водой? Об этом aif.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.
Да, конечно, можно. Ведь организм человека переохлаждается как раз через голову, руки и ноги. Особенно опасно, если у человека при этом снижен иммунитет, о чем он, кстати, может и не знать. В результате такого массированного воздействия холодной водой (а она из крана нередко бывает фактически ледяной) простуда не заставит себя ждать.
Что касается самих волос — им фактически ничего не грозит. Единственное, из-за спазма сосудов, который возникает в ответ на резкое воздействие холода, может ухудшиться временно питание корней. От разовой акции ничего не будет. Но если практиковать мытье головы холодной водой часто, то со временем частое спазмирование может сказаться на состоянии волос из-за нехватки питания.
Кроме того, невозможно будет полноценно промыть волосы, если они жирные. По аналогии с мытьем посуды под холодной водой, если еще и используется мягкое средство, она не промывается. Действовать приходится более агрессивно и жестко. С волосами то же самое. Что, естественно, не лучшим образом скажется на их состоянии. Кроме того, на шевелюре может образоваться тонкая пленка жира, а еще соберутся непромытые шампунь и бальзам. Волосы визуально становятся постоянно грязными и неухоженными.
В общем, если нет возможности помыть голову нормальной теплой водой, лучше перетерпеть и использовать, например, сухой шампунь. Как вариант, стоит поискать возможность подогреть воду. Но экспериментировать я бы не рекомендовала, так как это сильно чревато для здоровья человека.