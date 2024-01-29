Можно ли предсказать очередной приступ мигрени?

Какие два главных фактора считаются предвестниками мигрени?

Сообщается, что в рамках эксперимента ученые исследовали показатели дневников головной боли (врачи рекомендуют их вести пациентам, страдающим от мигрени) почти 500 человек в возрасте от 7 до 84 лет. В течение двух недель участники четыре раза в день оценивали свое самочувствие, указывая какое у них настроение, уровень энергии, стресса, качество сна и болит ли голова (и как сильно). Кроме того, на протяжении всего времени участники носили на запястье электронный браслет, позволявший следить за качеством их сна и физической активностью.

Выяснилось, что среди всех этих показателей есть два общих для всех симптома, которые можно назвать предвестниками надвигающегося приступа мигрени — качество сна и уровень энергии. У тех, кто плохо спал и одновременно чувствовал упадок сил, на следующий день чаще всего возникала головная боль. В первом случае (плохой сон) риск утренней головной боли повышался на 18−22%, а во втором (падение энергии) — на 16%.

«Основной вывод этого исследования в том, что изменения качества сна и энергии в предыдущий день были связаны с возникновением головной боли на следующий», — отметил один из участников исследования, доктор Кэтлин Мерикангас.

Также анализ показал, что если накануне днем человек перенервничал (попал в стрессовую ситуацию), и при этом у него не наблюдалось сильного упадка сил, то есть большая вероятность (17%), что приступ головной боли его накроет днем или вечером следующего дня.

Авторы исследования уверены, что зная о симптомах наступающей мигрени, можно заранее, не дожидаясь мучительного приступа, выпить прописанные неврологом препарата, а также спланировать свой день так, чтобы избежать излишнего переутомления.

Что такое мигрень?

Мигрень — это головная боль ноющего или пульсирующего характера, средней или высокой интенсивности. Чаще всего она носит локализованный характер, но может распространяться и на всю голову. К другим проявлениям также относятся тошнота и рвота, а также непереносимость света, звуков, снижение работоспособности.

Кто чаще страдает от мигрени?

По данным Федерального центра мозга и нейротехнологий (ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России), мигрень — это третье по распространенности заболевание в мире, которому подвержено, по оценкам специалистов, до 27,9% населения земного шара. В России этот показатель составляет около 17%.