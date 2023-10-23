Можно ли подать в суд за оскорбление матом?

Статья 5.61 КоАП РФ гласит, что оскорбление — это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. Прокуратура и суды неоднократно разъясняли: для признания действий оскорблениями, нужно убедиться, что человек адресовал слова конкретному человеку и понимал, что хочет добиться именно унижения. Оскорбить можно, используя и матерные, и иные грубые, просторечные слова. Если матерные слова никому конкретно не адресованы (и это удастся доказать) — это не оскорбление, а мелкое хулиганство. Как наказать обидчика, aif.ru объяснила юрист.

Кого можно привлечь к ответственности за оскорбление?

За нецензурную брань в свой адрес можно привлечь к ответственности даже подростка — административные санкции распространяются на лиц, достигших 16 лет.

В течение какого времени можно наказать обидчика?

Поскольку к ответственности по ст. 5.61 привлекает судья, а не административный орган, нужно успеть заявить о неприличных выражениях в свою сторону в течение 90 календарных дней, т. е. трех месяцев.

Какое наказание есть за оскорбление?

За оскорбление предусмотрен штраф в размере от одной до трех тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей — для организаций. Если человека нецензурно обозвали публично, в т. ч. в Интернете, размер штрафа увеличивается: от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; от 200 тысяч до 700 тысяч рублей соответственно.

Юрист Ангелина Малышева обращает внимание, что публичным считается оскорбление и в групповых чатах в мессенджерах, и на открытых страницах в соцсетях, которые доступны неограниченному количеству пользователей. Госслужащего или чиновника за оскорбления при выполнении должностных обязанностей оштрафуют в пределах от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалифицируют на срок до года. Как объяснила эксперт, оскорбленный еще может взыскать деньги в качестве компенсации морального вреда (ст. 151 ГК РФ), причем привлечение к ответственности по КоАП такой возможности не исключает — штраф пойдет в бюджет, а компенсация — в карман потерпевшего.

Как подать в суд за оскорбление?

Возбуждение дела об административном правонарушении об оскорблении отнесено к исключительной компетенции прокурора. Юрист объяснила, что нужно обращаться в прокуратуру по месту жительства — в территориальный отдел полиции тоже можно, но они лишь проведут предварительную проверку. Поскольку нельзя обвинять человека безосновательно, к заявлению юрист советует сразу приложить доказательства оскорблений — например, записи разговоров, видеозапись, распечатку переписки из мессенджеров или СМС-сообщений, скриншоты переписки в социальных сетях. Как заверить переписки, aif.ru вместе с юристом разбирался здесь. Если доказательств на материальных носителях нет, можно указать в заявлении информацию о свидетелях, которые могут это подтвердить. Если факты в заявлении найдут подтверждение, дело передадут на рассмотрение мировому судье.