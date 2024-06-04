Можно ли подать в суд на соседей из-за тараканов?

Нередко выведение тараканов оказывается бесполезным, потому что соседи никак не решают эту проблему в своей квартире. Однако, рассказали эксперты aif.ru, закон предусматривает выход в таких ситуациях.
— К большому сожалению, нечистоплотные соседи — это не столь редкое явление. Однако закон предполагает несколько вариантов решения проблемы с тараканами в жилых помещениях по соседству с вами, — пояснил адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин. — Собственники жилого помещения обязаны поддерживать жилье в надлежащем состоянии и соблюдать интересы соседей, требования пожарной безопасности и санитарно-гигиенические нормы (статьи 17 и 30 Жилищного кодекса РФ). Наниматели жилья также обязаны поддерживать его в надлежащем состоянии (статья 67 ЖК РФ).
Раздел VIII СанПиН 2.1.3684−21 устанавливает, что в жилых помещениях люди не должны соседствовать с синантропными насекомыми — в частности, тараканами. Прежде всего, в случае возникновения проблем с тараканами следует обратиться к самим соседям — возможно, это рациональные люди, которые также пытаются решить проблему, и совместными усилиями вы сможете вывести тараканов. Если переговоры не принесли результата, обращайтесь в управляющую компанию, Роспотребнадзор, санитарно-эпидемиологическую службу. Если жалобы в эти организации также ни к чему не привели, а распространение тараканов причинило материальный или моральный ущерб, обращайтесь в суд.
Также, по словам адвоката, если насекомые мешают и другим соседям, можно подать коллективный иск в суд. В заявлении стоит описать все обстоятельства, а также неудобства, с которыми приходится сталкиваться из-за тараканов. Суд может постановить прекратить нарушение санитарно-гигиенических норм, провести в жилье дезинфекцию и дезинсекцию и взыскать денежную компенсацию морального и материального вреда.