Можно ли подать в суд на соседей из-за тараканов?

Раздел VIII СанПиН 2.1.3684−21 устанавливает, что в жилых помещениях люди не должны соседствовать с синантропными насекомыми — в частности, тараканами. Прежде всего, в случае возникновения проблем с тараканами следует обратиться к самим соседям — возможно, это рациональные люди, которые также пытаются решить проблему, и совместными усилиями вы сможете вывести тараканов. Если переговоры не принесли результата, обращайтесь в управляющую компанию, Роспотребнадзор, санитарно-эпидемиологическую службу. Если жалобы в эти организации также ни к чему не привели, а распространение тараканов причинило материальный или моральный ущерб, обращайтесь в суд.