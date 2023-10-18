Можно ли подать в суд, если показали средний палец?

В некоторых странах жест «средний палец» трактуют как реализацию прав на свободу слова, а не как оскорбление и основание для привлечения к ответственности. Как обстоят дела в России, aif.ru рассказала юрист.

Можно ли показать оппоненту средний палец?

За демонстрацию среднего пальца человека могут привлечь к административной ответственности: «Этот вопрос регулируется ст. 5.61 КоАП РФ “Оскорбление”. Вопреки сложившемуся мнению, оскорбить можно не только словами, но и физическими действиями, жестами. Оценивая такой жест, суд примет во внимание, что человек действовал намеренно и стремился добиться определенного эффекта», — объяснила Малышева. По словам юриста, суды однозначно толкуют демонстрацию среднего пальца как оскорбление, если оно сопровождается словесным комментарием: «Анализ судебной практики показывает, что люди банально не понимают, что это означает, или вкладывают в действие смысл, не связанный с унижением чести и достоинства оппонента. Один из судов, отказывая в привлечении к административной ответственности, указал, что “изолированная демонстрация жеста не может быть отнесена в отрыве от контекста ситуации”. Если суд не может однозначно установить умысел по ст. 5.61 КоАП, все сомнения будут истолкованы в пользу обвиняемой стороны», — резюмировала эксперт.

Как могут наказать за «средний палец»?

«Административка» по ст. 5.61 предполагает только один вариант — наложение штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей. Однако «обиженная» сторона может отдельно обратиться в суд за защитой своих чести и достоинства в рамках гражданского, а не административного судопроизводства: «Верховный Суд разъяснил, что можно заявить отдельное требование о компенсации морального вреда в рамках ст. 151 ГК РФ», — объяснила Малышева. Юрист привела региональный пример разрешения такого спора: «В Калужской области районный суд рассмотрел дело о взыскании компенсации морального вреда: девушка вышла из машины и при свидетелях показала водителю другого автомобиля неприличный жест “средний палец”. Обиженный мужчина требовал полтора миллиона рублей в счет компенсации нравственных страданий, но получит всего 10 тысяч».

Можно ли подать в суд за неприличный жест?

Да, но важно учитывать нюансы. Как объяснила Малышева, возбуждать производство по делу об административном правонарушении по факту оскорбления должен прокурор — именно ему нужно подавать заявление. А наказание назначает уже мировой судья.