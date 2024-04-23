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Можно ли перевозить домашних животных в такси?

Домашних питомцев можно перевозить как в обычных такси, так и в специальных зоотакси.

Источник: Агентство «Москва»

При перевозке домашнего животного по телефону или в приложении нужно указать, что поездка будет с животным. В соответствии со статьей № 137 Гражданского кодекса РФ, животные не считаются пассажирами и приравниваются к имуществу. Для их перевозки в такси действуют правила, аналогичные перевозке груза.

Что нужно сделать перед поездкой?

Владельцам животных необходимо заблаговременно уведомить службу такси о том, что поездка будет совершаться с питомцем. В большинстве приложений для вызова такси можно найти подраздел «Перевозка домашних животных». Эту услугу нужно подключить, перед тем как заказать автомобиль. Стоимость тарифа увеличится в среднем на 100−200 рублей, в зависимости от спроса и дальности поездки.

В чем можно перевозить домашних животных?

Маленьких собак и кошек нужно перевозить в переноске, птиц или грызунов — в клетках или специальных боксах. Рыбок — в аквариуме, земноводных и рептилий — также в боксах.

При перевозке крупного животного необходимо взять одноразовые пеленки, которыми можно застелить сиденье, или непромокаемый гамак — он крепится между передним рядом сидений и задним, надежно защищает салон и не доставляет дискомфорт питомцу.

Ветеринары рекомендуют за 5 часов до поездки не кормить животное, а 1 час не давать ему воды.

Нужны ли какие-то документы для перевозки животного?

Предоставлять какие-то документы для перевозки животного в такси не нужно. Документы могут потребовать компании, которые осуществляют перевозку питомцев на длинные расстояния.