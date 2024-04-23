Можно ли перевозить домашних животных в такси?

Владельцам животных необходимо заблаговременно уведомить службу такси о том, что поездка будет совершаться с питомцем. В большинстве приложений для вызова такси можно найти подраздел «Перевозка домашних животных». Эту услугу нужно подключить, перед тем как заказать автомобиль. Стоимость тарифа увеличится в среднем на 100−200 рублей, в зависимости от спроса и дальности поездки.