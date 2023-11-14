Можно ли отменить ошибочный денежный перевод?

Деньги, поступившие на ваш счет по ошибке, нельзя просто взять и оставить себе. Согласно Гражданскому кодексу РФ, ошибочное получение чужих денег считается необоснованным обогащением.

Что делать, если деньги были по ошибке отправлены по номеру телефона?

Такой платеж нельзя отозвать через банк. Чтобы вернуть сумму, отправленную по ошибке, нужно позвонить или написать человеку, по номеру которого перевели деньги. Сообщите, что сделали ему перевод по ошибке, и попросите вернуть эту сумму.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, получатель денег может вернуть переведенную сумму добровольно. Если же он не согласится, то тогда можно подать на него в суд. По Гражданскому кодексу ошибочное получение чужих денег считается необоснованным обогащением.

Прежде чем возвращать деньги, получателю нужно связаться с банком и сообщить о неожиданном поступлении средств. Ни в коем случае нельзя самостоятельно возвращать средства, как бы о том ни просил отправитель. В некоторых случаях за ошибочными переводами могут стоять мошенники. Избежать неприятностей можно, если банк оформит вашу заявку на возврат денег отправителю, проведет проверку и по ее итогам спишет ошибочно зачисленные средства.

Что делать, если деньги отправлены по ошибке по номеру карты или счета?

В этом случае нужно обратиться в свой банк. В каждом банке есть свои правила возврата ошибочных платежей. Обычно банк переводит деньги в течение нескольких часов. Если вы свяжетесь с банком, пока он еще не успел провести платеж, операцию можно будет отменить.

Что делать, если деньги были переведены на несуществующий счет?