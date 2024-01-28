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17:24 (мск), источник: Аргументы и факты

Можно ли отключить квартиру от центрального отопления?

Изменение системы отопления в квартире будет считаться переустройством, поэтому сведения необходимо внести в технический паспорт помещения.

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Источник: AP 2023

В многоквартирном доме можно отключиться от центрального отопления и установить индивидуальный отопительный котел или электрический конвектор для отопления, рассказала aif.ru декан юридического факультета Финуниверситета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина. По ее словам, изменение системы отопления в квартире будет считаться переустройством, поэтому сведения необходимо внести в технический паспорт помещения.

Согласно ст. 25 ЖК РФ, под переустройством понимается установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования. Они требуют внесения изменений в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. Кроме того, как и любое переустройство, изменение системы отопления требует предварительного согласования с органом местного самоуправления (местная администрация) — например, с жилищной инспекцией.

К заявлению о переустройстве необходимо приложить подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства (проект организации отопительной системы) и ряд документов относительно квартиры и права собственности на нее. Орган, осуществляющий согласование, в течение 45 дней выдает решение о согласовании переустройства. После можно приступать к работам, по завершении которых принимать их придет приемочная комиссия с участием представителей органа, осуществляющего согласование. Комиссия проверяет соответствие фактически выполненных работ проекту, о чем составляет акт.

Далее нужно в управляющую организацию предоставить документ, подтверждающий отключение от центрального отопления. После этого собственника квартиры должны освободить от платежей.

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