Можно ли определить аллергию на животных с помощью анализов или тестов?

Если нет симптомов, положительного результата будет недостаточно для подтверждения диагноза. Сдав анализы крови на определение специфических иммуноглобулинов IgE — антител к конкретным аллергенам, можно получить только два результата: положительный или отрицательный. Но при этом ни первый, ни второй не подтвердят аллергическую реакцию у человека без аллергии.