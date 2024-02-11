Можно ли определить аллергию на животных с помощью анализов или тестов?

Современные тесты определяют аллергию, когда уже есть симптомы. В отличие от сезонной формы болезни, аллергия на домашних животных круглогодичная. Аллергенами могут выступать различные частички животных, такие как шерсть, слюна, элементы кожи, мочи, кала. Причем аллергия развивается не на саму шерсть животных, а на белки, которые на ней содержатся.
Чаще всего риск аллергии на нового питомца возникает у тех, у кого уже есть аллергические реакции или близкие родственники с ними.
Можно ли заранее узнать, есть ли склонность к аллергии на животных?
Если нет симптомов, положительного результата будет недостаточно для подтверждения диагноза. Сдав анализы крови на определение специфических иммуноглобулинов IgE — антител к конкретным аллергенам, можно получить только два результата: положительный или отрицательный. Но при этом ни первый, ни второй не подтвердят аллергическую реакцию у человека без аллергии.
Если появилось желание завести питомца, рекомендуется проверить реакцию организма на наличие аллергии опытным путем. Можно посетить знакомых или друзей, у которых уже домашние питомцы. Перед тем как завести животное, необходимо тщательно подойти и к выбору породы. Аллергикам следует выбирать гипоаллергенные породы.
Как быстро возникают симптомы аллергии на животных?
Симптомы аллергии могут появляться как после первого контакта с животным, так через некоторый период. К основным проявлениям аллергии на животных относят следующие симптомы:
- чихание, насморк, заложенность, кашель, зуд в носу;
- слезотечение, отечность и красноту, зуд;
- зудящие красные пятна.
Интенсивность симптомов у разных людей отличается. У некоторых они проявляются после продолжительного контакта, а у других проявления аллергии станут заметными буквально при появлении животного.