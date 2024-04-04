Можно ли охлаждённую рыбу хранить в целлофане?

Целая тушка рыбы хранится при температуре в холодильнике 0…-2 двое суток. В разделанном виде, если упаковать в пергамент, предварительно убрав все, даже чешую — до трех суток. В морозилке рыба будет годной к употреблению до 6 месяцев. При комнатной температуре — не более 3 часов (если комната проветривается, конечно).