Можно ли охлаждённую рыбу хранить в целлофане?

Рыба — достаточно капризный продукт, который легко портится, особенно если его неправильно хранить. Например, свежую рыбу в охлажденном виде нужно хранить в правильной упаковке, иначе она будет несъедобной.
Можно ли хранить рыбу в целлофане?
Пакет или пленка не подходит для хранения, потому что из-за отсутствия свежего воздуха рыба «задыхается» и начинает неприятно пахнуть. В целлофан можно завернуть рыбу только перед заморозкой.
Как правильно хранить рыбу?
Во-первых, надо ее подготовить. То есть отделить тушку от головы. В голове есть жабры, они портятся быстрее всего. Потом важно убрать внутренности, промыть рыбку и удалить всю лишнюю влагу.
Целая тушка рыбы хранится при температуре в холодильнике 0…-2 двое суток. В разделанном виде, если упаковать в пергамент, предварительно убрав все, даже чешую — до трех суток. В морозилке рыба будет годной к употреблению до 6 месяцев. При комнатной температуре — не более 3 часов (если комната проветривается, конечно).
Но обычно в холодильнике +4…+6, поэтому хранить можно только сутки.
«Сырую рыбу в холодильнике можно хранить 1−2 дня, а блюда из рыбы в течение суток должны быть употреблены в пищу, в противном случае может развиться отравление», — подчеркивает врач-терапевт Татьяна Тарадеева.
Если рыба охлажденная, то ее нужно хранить в емкости со льдом. Главное, чтобы лед не таял, иначе рыба очень быстро испортится. То есть в холодильнике должно быть −1.
Использование льда позволяет сохранить рыбу свежей в течение 3 суток.