Можно ли не платить сервисный сбор в ресторане

Что такое сервисный сбор?
Спикер Роспотребнадзора объяснил, что в число таких платежей относят: плату за обслуживание, бронирование столика, развлекательную программу, музыку, караоке, работу детского уголка и другие сборы. Нельзя ставить клиента перед фактом — нужно заранее и доступным способом его уведомить о возможных платежах, кроме оплаты за блюда. Не возбраняется прописать это в меню, но не мелким шрифтом на последней странице.
Эти правила касаются и чаевых — заведение не вправе включать в счет процент за обслуживание. Это связано с тем, что работа официанта неотделима от услуг общественного питания: обслуживание — обязанность организации общественного питания, кроме того, посетитель не может самостоятельно забрать свою еду с кухни в соответствии с санитарными правилами. Раз нет альтернативы, то и плату взимать за это нельзя.
Что делать, если в счет включили дополнительную плату?
Роспотребнадзор разъяснил, что потребитель может не оплачивать и попросить исключить эту строку из счета, а если уже оплатил, то требовать возврата денег. Если администрация проигнорирует просьбу, нужно составить письменную претензию на имя руководителя заведения. При отказе в удовлетворении требований, можно написать жалобу в Роспотребнадзор. Сделать это можно при личном визите и онлайн на сайте ведомства. Кроме того, спор с рестораном можно решить в судебном порядке.