Можно ли не платить сервисный сбор в ресторане

Роспотребнадзор разъяснил, что потребитель может не оплачивать и попросить исключить эту строку из счета, а если уже оплатил, то требовать возврата денег. Если администрация проигнорирует просьбу, нужно составить письменную претензию на имя руководителя заведения. При отказе в удовлетворении требований, можно написать жалобу в Роспотребнадзор. Сделать это можно при личном визите и онлайн на сайте ведомства. Кроме того, спор с рестораном можно решить в судебном порядке.