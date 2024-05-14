Можно ли навредить организму, принимая витамин D?

А что на самом деле?
Витамин D — необходимое для правильного и полноценного функционирования организма вещество. Обычно он синтезируется в теле автономно, когда ультрафиолетовые лучи вступают в реакцию с холестерином на поверхности кожи и расщепляют его. Получить витамин D из естественных внешних источников непросто: лишь немногие продукты питания (например, жирная рыба и яичные желтки) содержат его в достаточном количестве.
Из-за этого все больше людей, особенно среди тех, кто живет в регионах, где солнце не такое активное большую часть года, сталкиваются с дефицитом витамина D. В России эта проблема особенно актуальна: исследования показывают, что от недостатка вещества страдают около 84% граждан. В результате для большинства людей самым доступным способом восполнить дефицит становятся специальные добавки, что увеличивает риск передозировки витамина D. Однако заработать переизбыток витамина через солнце и продукты питания практически невозможно: в первом случае организм регулирует процесс выработки вещества, не допуская перепроизводства, а во втором доза слишком мала.
При этом нужно понимать, что это вещество играет одну из ключевых ролей в усвоении кальция: при его недостатке в организме остается всего 10−15% кальция, который поступает с пищей. Это чревато снижением прочности костной массы (остеомаляцией) у взрослых и рахитом у детей. Если же уровень витамина D соответствует норме, то показатель усвояемости кальция увеличивается до 30−40%.
В этом и заключается опасность. Переизбыток витамина D приводит к тому, что в теле задерживается слишком много минерала, провоцируя его переизбыток. Такое состояние называется гиперкальциемией, оно вызывает у пациента тошноту, рвоту, слабость, частое мочеиспускание и боли в костях. Кроме того, переизбыток кальция может спровоцировать смертельно опасные состояния, такие как почечная недостаточность и нарушения работы сердца.
Это и произошло с 89-летним британцем Дэвидом Митченером. В течение девяти месяцев мужчина принимал добавку с витамином D, после чего был госпитализирован с гиперкальциемией. К сожалению, врачи не смогли спасти Митченера, он скончался через 10 дней после поступления в больницу. Согласно отчету коронера (особое должностное лицо в некоторых англосаксонских странах, которое занимается расследованием необычных, внезапных смертей), основная причина летального исхода — сердечная и почечная недостаточность, переизбыток кальция и токсичность витамина D.
Для того чтобы избежать передозировки витамина D, специалисты рекомендуют осознанно подходить к его употреблению: необходимо учитывать регион проживания, возраст, оттенок кожи (люди с темной кожей чаще страдают от недостатка витамина D), вес и рацион, чтобы избежать опасности. Кроме того, перед началом курса витамина D рекомендуется сдать анализы на дефициты и убедиться, что для употребления добавок действительно есть причина.
Что в сухом остатке?
Витамин D — необходимое для верного функционирования организма вещество. Однако опасность представляет не только его недостаток, но и переизбыток. Если его содержание в организме превышает норму, у человека может развиться гиперкальциемия, которая, в свою очередь, чревата почечной недостаточностью, проблемами с сердцем и даже смертью.
Мария Богрянова