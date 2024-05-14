Можно ли навредить организму, принимая витамин D?

Из-за этого все больше людей, особенно среди тех, кто живет в регионах, где солнце не такое активное большую часть года, сталкиваются с дефицитом витамина D. В России эта проблема особенно актуальна: исследования показывают, что от недостатка вещества страдают около 84% граждан. В результате для большинства людей самым доступным способом восполнить дефицит становятся специальные добавки, что увеличивает риск передозировки витамина D. Однако заработать переизбыток витамина через солнце и продукты питания практически невозможно: в первом случае организм регулирует процесс выработки вещества, не допуская перепроизводства, а во втором доза слишком мала.