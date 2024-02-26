Можно ли изменить дату рождения и раньше выйти на пенсию?

— Закон позволяет гражданину менять имя, фамилию и отчество, просто подав заявление в отдел ЗАГС, а вот для даты рождения такая возможность не предусмотрена. Сделать это можно только в отдельных случаях. Например, если в документах допущена ошибка. Ее исправят, но надо будет представить максимальное количество доказательств, что на самом деле в графе «дата рождения» должны стоять другие цифры. Убедите чиновников в своей правоте — новый документ они выправят сами. Не получится — придется идти в суд и обосновывать свое заявление там. Дату рождения еще можно изменить при усыновлении ребенка. Но там подвижка возможна не более чем на три месяца в обе стороны от реального дня рождения. Выход на пенсию, как и выплата всех пособий, привязанных к возрасту получателя, определяет указанная в паспорте дата рождения. Неважно, приходилось ли ее когда-либо корректировать или нет.