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Можно ли изменить дату рождения и раньше выйти на пенсию?

Возраст человека определяют по документам. Но если сменить в ЗАГСе не имя или фамилию, а дату рождения, досрочно выйти на пенсию все равно не получится.
Источник: Freepik

Выйти на пенсию досрочно, поменяв в документах дату рождения на более раннюю, получится только в исключительных случаях, предупреждает адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы Марина Позен.

— Закон позволяет гражданину менять имя, фамилию и отчество, просто подав заявление в отдел ЗАГС, а вот для даты рождения такая возможность не предусмотрена. Сделать это можно только в отдельных случаях. Например, если в документах допущена ошибка. Ее исправят, но надо будет представить максимальное количество доказательств, что на самом деле в графе «дата рождения» должны стоять другие цифры. Убедите чиновников в своей правоте — новый документ они выправят сами. Не получится — придется идти в суд и обосновывать свое заявление там. Дату рождения еще можно изменить при усыновлении ребенка. Но там подвижка возможна не более чем на три месяца в обе стороны от реального дня рождения. Выход на пенсию, как и выплата всех пособий, привязанных к возрасту получателя, определяет указанная в паспорте дата рождения. Неважно, приходилось ли ее когда-либо корректировать или нет.

Если человек поменял дату рождения специально, чтобы раньше выйти на пенсию или получить льготы, ему может грозить уголовная ответственность за мошенничество по статье 159.2 Уголовного кодекса, максимальная санкция — десять лет лишения свободы, предупреждает Позен.

Вряд ли возможная выгода от такой махинации оправдает риск получить вместо пособия по старости проживание на полном обеспечении в исправительной колонии.